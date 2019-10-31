مصر تفوز بجائزة دبلوماسي العام في قبرص

فازت السفيرة مي طه خليل، سفيرة مصر لدى قبرص، بلقب دبلوماسي العام في المسابقة التي تعقد لأول مرة بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة القبرصية تحت رعاية وزير الخارجية القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، والذي قام بتسليم الجائزة للسفيرة المصرية خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.



وأشاد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس بالجهود التي بذلتها السفيرة مي طه خليل منذ بداية عملها بقبرص في سبيل تعزيز ودفع العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.



كما قامت السفيرة بإلقاء كلمة شكرت فيها وزير الخارجية القبرصي على دعمه المتواصل، مُستعرضةً أهمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في مواجهة التطورات والتحديات التي تمر بها منطقة شرق المتوسط.



وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة اختيار دبلوماسي العام تمت عبر تصويت كافة السفراء المعتمدين لدى قبرص وفقًا لمعايير مُحددة، ومنها حجم الإنجازات التي حققها السفير المُرشح لنيل الجائزة في تعزيز مجال الدبلوماسية الاقتصادية، والإسهام في دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية بين بلاده وقبرص، فضلًا عن شعبيته واندماجه داخل المجتمع القبرصي، وكذا إسهاماته في دفع عملية السلام في قبرص.