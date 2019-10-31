الرئيس بن صالح: نتطلع لبناء جزائر جديدة تتحقق فيها دولة المؤسسات

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، إن استحداث السلطة المستقلة للانتخابات يعد استجابة ملموسة لمطالب المتظاهرين.



ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد "بن صالح"، في كلمة وجهها للشعب بمناسبة الذكرى 65 للثورة التحريرية، أن السلطة المستقلة للانتخابات تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية، لافتا إلى تطلع الدولة لبناء جزائر جديدة تتحقق فيها دولة المؤسسات.



وأشار إلى أن الجزائر تحتاج في هذا التوقيت الحساس إلى ترتيب الأولويات، مؤكدا أن السلطة الجديدة تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية.



ودعا الرئيس الجزائري المؤقت، الشباب إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية، موضحا أن ذكرى الثورة تعد دافعا لهم لبناء دولة المؤسسات.

