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ديني

حياة النبي نموذج تطبيقي لصحيح الإسلام.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة اليوم
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محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، عن حياة النبي (صلى الله عليه وسلم)، أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام ” يتناول الحديث عن رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) الخاتمة العالمية الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان ، وأن جميع أقواله وأفعاله وجميع أحواله (صلى الله عليه وسلم) أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام ، والمتدبر لسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) يجد أنه كان خير أسوة وقدوة في كل أقواله وأفعاله وأحواله ، والسيرة النبوية خير شاهد على ذلك.

وأكدت الوزارة، أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) كان أنموذجًا تطبيقيًا لصحيح الإسلام في إنسانيته وأخلاقه ، وكانت شريعته تمتاز بالوسطية والاعتدال ، ومن أجل المحافظة على تلك الوسطية وذلك الاعتدال حذر النبي (صلى الله عليه وسلم) من كل مظاهر الغلو وخاصة الغلو في الدين ، فما أحوجنا إلى التأسي برسول الله (صلى الله عليه وسلم) والاقتداء بهديه ، واقتفاء أثره في نشر رسالة النور والهداية صافية رائقة كما أنزلها الله تعالى إلى الخلق أجمعين.

وقالت وزارة الأوقاف إنه سيتم نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا، ويأتي ذلك من حرص الوزارة على واجبها التوعوي والدعوي تجاه الدين الإسلامي وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وحرصا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها

وأضافت الوزارة، أنه سيتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بالصوت والصورة من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.
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