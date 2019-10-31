تعرف على أبرز النزالات في عرض كراون جول 2019 - WWE crown jewel

تشهد اليوم المملكة العربية السعودية، العرض المثير "كراون جول – جوهرة التاج 2019"، خلال موسم الرياض، بمدينة الرياض، وبالتحديد على ملعب "الملك فهد الدولي".



وفيما يلي نعرض لكم أبرز المواجهات التي ستقام اليوم..



- مواجهة بين فريقي الأساطير هولك هوجان وريك فلير



فريق الأول مكون من: رومان رينز، ريكوشيه، روسيف، شورتي جي، علي، بينما فريق الثاني مكون من: راندي أورتن، كينج كوربن، بوبي لاشلي، شينسكي ناكامورا، درو ماكنتاير.



- برون سترومان أمام الذي لم يهزم من قبل، الملاكم تايسون فيوري.



- منصور أمام سيزارو.



- سيث رولينز سيواجه براي وايت الشهير بـ "ذا فيند"، في نزال تسمح قواعده بالتثبيت في أي مكان.



- بروك ليسنر ضد كين فيلاسكيز، وسيكون النزال على لقب WWE.



- "باتل رويال" يضم 20 مصارعًا، من سيفوز فيه سيواجه أي جاي ستايلز على لقب الولايات المتحدة.

