عناق ودموع بين متظاهر عراقي ورجل أمن.. فيديو

نشرت فضائية العربية السعودية شريط فيديو لعناق بين ضابط من الأمن العراقي، وأحد المتظاهرين في الشارع.



ويظهر في شريط الفيديو المنتشر رجل من السلطات العراقية، وهو يحتضن متظاهرا وسط بكاء مستمر منه، حيث علق أحد المتظاهرين قائلا: "من يقتلوننا ليسوا عراقيين".



وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته، شرط تجنب أي فراغ دستوري.



ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف برهم صالح، في كلمة للشعب العراقي، أنه من المتوقع تقديم مشروع قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل.



ولفت إلى أن الدولة باشرت بالعمل على وضع قانون جديد للانتخابات يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات.





