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أخبار العالم

الرئيس الجزائري المؤقت: سنتصدى لمحاولات إفشال الانتخابات المقبلة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:36 م
الرئيس الجزائري المؤقت
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
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شيماء مصطفى
قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، إن انتخابات 12 ديسمبر ستكون عرسًا وطنيًا.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد "بن صالح"، في كلمة وجهها للشعب بمناسبة الذكرى 65 للثورة التحريرية، أن الدولة ستتصدى للمناورات التي تقوم بها بعض الجهات لإفشال الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن المصلحة العليا للوطن تملي على الجميع الدفاع عن النظام العام وحماية مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الدولة شهدت عملية غير مسبوقة لمكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تشهد الجزائر، انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر المقبل، والتي يُنظر إليها باعتبارها حجر أساس في العملية الانتقالية.
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