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فن

الجخ يفرض الحضور المصري بقوة في معرض الشارقة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:54 م
هشام الجخ
هشام الجخ
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سعيد فراج
استقبلت إدارة معرض الكتاب الدولي بالشارقة هويس الشعر العربي هشام الجخ ضمن الفعاليات الثقافية للمعرض.

وافتتح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة المعرض في حفل مهيب وكبير حضره الجخ والدكتور مصطفى الفقي والدكتور صابر عرب والعديد من الشخصيات الثقافية المصرية والعالمية، ومن جهته أثنى الجخ على المجهود الكبير المبذول هذا العام من قبل إدارة المعرض.

وصرح بأن هذه المشاركة هي الثالثة له بعد عامي (٢٠١٠ و ٢٠١٢) وأنه لاحظ تطورا ملحوظا عن الأعوام المنصرمة وعبر عن سعادته بحفاوة الاستقبال له سواء من المنظمين أو الجمهور.

المعروف أن الجخ سيقيم حفله في معرض الشارقة يوم الجمعة ١ نوفمبر الساعة ٧ وقد خصصت له إدارة المعرض قاعة الاحتفالات الكبرى التي تتسع لقرابة ألفي شخص لاستيعاب جمهور الجخ الكبير.
الجخ يفرض الحضور المصري بقوة في معرض الشارقة
الجخ يفرض الحضور المصري بقوة في معرض الشارقة
الجخ يفرض الحضور المصري بقوة في معرض الشارقة
الجخ يفرض الحضور المصري بقوة في معرض الشارقة
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