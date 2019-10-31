Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش بفوزها على نوران جوهر 3-1

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:56 م
رنيم الوليلي
رنيم الوليلي
Advertisements
أ ش أ
تأهلت لاعبة الاسكواش المصرية رنيم الوليلي، المصنفة الأولى على العالم، إلى المباراة النهائية لبطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا في القاهرة، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ اللاعبة.

وجاء تأهل رنيم الوليلي، إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش، بعد فوزها مساء اليوم الخميس، على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة.

وفازت الوليلي بثلاثة أشواط بنتائج، "11-7 و11-7 و11-5"، فيما فازت جوهر بشوط وحيد بنتيجة 2-11.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رنيم الوليلي ونور الطيب تتأهلان إلى نصف نهائي بطولة مورجان للاسكواش

نوران جوهر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جي مورجان للإسكواش

ترشيحاتنا

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

رانيا يوسف تحتفل بالهالوين مع ابنتها .. شاهد

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

محيي إسماعيل: الشباب يأملون أن يروني مع الجيل الفني الحالي

مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني.. غموض بشأن شراء ولى العهد السعودى نادي مانشستر يونايتد

الطفلة فضحته.. مسن يتحرش بـ ابنة صديقه في الصعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العمر مجرد رقم.. مسنة عمرها 100 عام تعمل 20 ساعة ويمكنها قيادة سيارة

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية