رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش بفوزها على نوران جوهر 3-1

تأهلت لاعبة الاسكواش المصرية رنيم الوليلي، المصنفة الأولى على العالم، إلى المباراة النهائية لبطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا في القاهرة، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ اللاعبة.



وجاء تأهل رنيم الوليلي، إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش، بعد فوزها مساء اليوم الخميس، على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة.



وفازت الوليلي بثلاثة أشواط بنتائج، "11-7 و11-7 و11-5"، فيما فازت جوهر بشوط وحيد بنتيجة 2-11.