توفيق عكاشة: اللبنانيون والمغاربة في مقدمة الشعوب العربية ثقافة وعلمًا

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الشعب اللبناني مُصنف في المركز الأول في الوطن العربي، من حيث الثقافة والعلم، لافتًا إلى أن الشعب اللبناني قريب بنسبة كبيرة من الشعب الأوروبي في تفكيره ومعلوماته وثقافته وحريته.



وأضاف توفيق عكاشة خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الشعب اللبناني مازال متمسكا بعاداته وتقاليده رغم التحرر الذي يعيش فيه، مشيرًا إلى أن الشعب المغربي يأتي بعد الشعب اللبناني من حيث الثقافة والتفكير والمبادئ والتحرر.



وأكد أن الشعب اللبناني والمغربي يأتون دائمًا في مقدمة الشعوب العربية من حيث المبادئ والأخلاق والأدب والاحترام.

