Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في مسرح المنارة.. تذكرتي تنظم حفل لـ شيرين عبدالوهاب خلال ديسمبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
اتفقت شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي، مع "السوبر ستار" شيرين عبد الوهاب، على احياء حفل ضخم في مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر ان تقدم شيرين عبد الوهاب في الحفل مجموعة من أجمل اغانيها، كما ستختص جمهور الحفل بسماع اغاني جديدة تغنيها لأول مرة، وستقدمها في البومها القادم.

واتفقت شركة تذكرتي مع النجمة شيرين عبد الوهاب والمتعهد وليد منصور على احياء عدد من الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ،حيث ستكون حفلة المنارة هي بداية التعاون بين تذكرتي والنجمة المصرية ذائعة الصيت.

وأقتحمت شركة تذكرتي مجال تنظيم الحفلات ،والبداية كانت مع حفل كايروكي الذي اقيم خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.

وتعهدت شركة تذكرتي بتقديم عدد من المفاجأت على هامش حفل النجمة شيرين، في اطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على اعلى مستوي للجماهير المصرية، التي تستحق كل ما هو أفضل في جميع المجالات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الاتحاد 2-0 فى ديربي جدة | فيديو

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

إعصار مداري من الدرجة الأولى على أبواب السعودية

فوائد الخل.. حل سحري للحصول على أسنان بيضاء

أول تعليق من ترامب على قرار مجلس النواب الأمريكي الجديد بشأن عزله من منصبه

بعد مقتل البغدادي .. أول رسالة من داعش إلى الرئيس ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العمر مجرد رقم.. مسنة عمرها 100 عام تعمل 20 ساعة ويمكنها قيادة سيارة

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية