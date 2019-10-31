في مسرح المنارة.. تذكرتي تنظم حفل لـ شيرين عبدالوهاب خلال ديسمبر

اتفقت شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي، مع "السوبر ستار" شيرين عبد الوهاب، على احياء حفل ضخم في مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.



ومن المنتظر ان تقدم شيرين عبد الوهاب في الحفل مجموعة من أجمل اغانيها، كما ستختص جمهور الحفل بسماع اغاني جديدة تغنيها لأول مرة، وستقدمها في البومها القادم.



واتفقت شركة تذكرتي مع النجمة شيرين عبد الوهاب والمتعهد وليد منصور على احياء عدد من الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ،حيث ستكون حفلة المنارة هي بداية التعاون بين تذكرتي والنجمة المصرية ذائعة الصيت.



وأقتحمت شركة تذكرتي مجال تنظيم الحفلات ،والبداية كانت مع حفل كايروكي الذي اقيم خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.



وتعهدت شركة تذكرتي بتقديم عدد من المفاجأت على هامش حفل النجمة شيرين، في اطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على اعلى مستوي للجماهير المصرية، التي تستحق كل ما هو أفضل في جميع المجالات