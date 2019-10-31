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بهاء الدين أبو شقة: مصر لديها خبرة سياسية تعود لـ7 آلاف عام

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:56 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
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خالد محيي الدين
قال المستشار "بهاء الدين أبو شقة"، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الشعب المصري قوي وذو إرادة استطاع إثباتها على مر العصور، خاصة في وجود زعامة وشخصية قائدة علي رأس الدولة مثلما حدث خلال عهد الملك محمد علي.

ونوه "أبو شقة" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن المصريين هم من اختاروا الملك محمد علي زعيما وقائدا للبلاد، ما ساهم في إنشاء مصر الصناعة والعسكرية الحديثة.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن كل المؤسسات المصرية تعمل اليوم علي بناء دولة ديمقراطية قوية، خاصة مع وجود خبرة مصر السياسية التي تعود لأكثر من 7 آلاف عام.
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