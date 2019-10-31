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رياضة

تركي آل الشيخ : ميسي في الرياض قريبا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:53 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد بدران
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني أن موسم الرياض سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حضور لاعب كرة القدم ونجم برشلونة “ميسي”.


وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ميسي جاي الرياض".

ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.






تركي آل الشيخ : ميسي في الرياض قريبا
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