بعد مقتل البغدادي.. والدا كايلا مولر يأملان بإعادة رفات ابنتهما إلى أمريكا

قال والدا الأمريكية كايلا مولر، التي أطلقت أمريكا اسمها على علمية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، إنهما يعتقدان بنسبة 1% أن تكون ابنتهما على قيد الحياة.



ووفقًا لموقع "توداي" الأمريكي، أكد كارل مولر، في مقابلة صحيفة معه، أنه سعيد بمقتل هذا الشخص الخطير في إشارة إلى أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، موضحًا أنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لديه أمل بنسبة 1% في أن يجد ابنته كايلا لا زالت على قيد الحياة.



وعن إطلاق اسم كايلا على العملية المنفذة ضد البغدادي، أكدت الأم مارشا أن هذا يعد تكريما وهدية رائعة لـ كايلا، ولكل الرهائن والأسرى والأشخاص الذين عانوا من هذا التنظيم الإرهابي.



ويأمل الزوجان الآن في عودة ابنتهما حية أو إعادة رفاتها إلى منزلهما، برغم عدم العثور عليها قط.



وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، قال إن الجيش الأمريكى أطلق على عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى اسم كايلا مولر، الرهينة الأمريكية التي خطفها مسلحو تنظيم داعش فى مدينة حلب شمالى سوريا عام 2013، واغتصبها البغدادي، وبعدها قتلت في ظروف غامضة.

