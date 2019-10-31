قصص الاعتداء على الأطباء عرض مستمر .. مريض يحول طبيبا للعناية المركزة..وارتجاج المخ والغيبوبة مصيرهم على أيدي المرضى.. ومطالب بالحبس 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة

اصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور
جروح في الرأس واشتباه فى ارتجاج.. مصير طبيب نساء بـ مستشفى حلوان العام
والأمين العام للأطباء:
جروح في الرأس واشتباه فى ارتجاج.. مصير طبيب نساء بـ مستشفى حلوان العام
والأمين العام للأطباء:
تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات يحسن ظروف العمل
الأطباء.. لردع الاعتداء عشر سنوات حبس وغرامة وعمل محضر باسم المنشأة الطبية
ضمن مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء فى المستشفيات، استغاثت النقابة العامة للأطباء والفرعيات بجميع المحافظات بالجمهورية، لوقف نزيف الأطباء أثناء تقضيه عملهم، الحفاظ علي كرامتهم والنشأة الطبية.
وعن حالات الاعتداءات، بمحافظة القاهرة، وقع أمس اعتداء جديد على الطبيب فتحي علاء تجريده بقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام.
واعتدى زوج مريضة بالمستشفى على الطبيب فتحى تجريده طبيب مقيم نساء أثناء عمله وبالكشف عليه وجد أن اصيب بكدمة وجروح فى فروة الرأس وخدوش وكدمات فى الساعدين وأثار أسنان آدمية بالذراع اليمنى وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة لاشتباه إصابته بإرتجاج .
وتم القبض علي المعتدي وحرر المستشفى مذكرة رسمية ومحضرا رسميا بالاعتداء مرفق بمذكرة توضح التلفيات الناتجة عن الاعتداء بحضور محامي من النقابة العامة.
يذكر ان الطبيب المعتدي عليه رفض كل محاولات التصالح وتمسك بحقه القانوني ضد المعتدي في مساندة قويه من مدير المستشفي د حاتم المرسي والنائب الإداري د.احمد حسن.
أعلنت نقابة الأطباء عن اعتداء مريض على طبيب بمستشفى بولاق الدكرور، أثناء تأدية عمله، وهو ما تسبب فى إصابة الطبيب بجروح فى وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بغيبوبة سكر، حيث يعانى من مرض السكر، ورقد بالرعاية المركزة بالمستشفى.
وذكرت النقابة أن واقعة الاعتداء على الدكتور عماد سيد محمد، طبيب باطنة مقيم بمستشفى بولاق الدكرور العام في قسم الاستقبال، نتجت بعد دخول شاب مصاب بمغص ورأى الطبيب أنه فى حاجة لمراجعة الطبيب الجراح، وفجأة انهال المريض بالسباب والضرب على الطبيب، ما أحدث جروحًا في وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بـ"غيبوبة سكر" حيث يعانى الطبيب من مرض السكر، ويرقد حاليًا بالرعاية المركزة بالمستشفى.
وحرر مستشفى بولاق الدكرور محضرا بالتلفيات ضد المريض وأهله بينما حرر الطبيب المعتدى عليه محضرا بالواقعة حمل رقم 41669 جنح بولاق الدكرور.
وتحركت نقابة الأطباء بالجيزة وأرسلت محاميا النقابة للحضور مع الطبيب ومتابعة المحضر.
وبالشرقية، قام أحد الأشخاص بالاعتداء على الطبيبة هدى محمد الطبيب المقيمه بقسم العناية المركزة بمستشفى جامعة الشرقية.
وانتقل وفد النقابة الذي ضم وكيل النقابة الأستاذ الدكتور عاطف جوده والأمين العام الدكتور ماهر بباوي وتقابلوا مع ا. د. نهله الجمال نائب رئيس الجامعة رئيس قسم الأمراض المتوطنة وتم تحرير محضر باسم مستشفى الجامعه تماشيا مع الموقف الذى نادت به النقابة بأن يكون المحضر باسم المنشأة الطبية وليس الطبيب.
و ترفض النقابة أى اعتداء على الأطباء أو المنشآت الطبية ونطالب بتوفير الحماية الامنية ليقدم الأطباء الخدمة الطبية فى ظروف مواتية.
وتوالت التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي، لتشعل غضب الأطباء، لتكرار السيناريو دون أي عقوبات رادعة، واقترح البعض بترخيص سلاح.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تفاقم الاعتداءات على الأطباء أثناء تقديمهم للخدمة الطبية وسط ظروف عمل شاقة وعدم وجود حماية لهم، قد أصبح ظاهرة شاذة وبشعة ولا يمكن السكوت عنها.
وأوضح الأمين العام، أن من الضروري جدا سرعة إقرار مشروع قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية الذى بح صوتنا من أجل إقراره، وقد أعلن مجلس الوزراء أخيرا عن دراسة مشروع قانون بذلك.
وأشار الطاهر، إلى أن النقابة قد سبق لها أن تقدمت بمشروع للقانون ، علما بأن دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة أو أى مشروع آخر لا يستغرق سوى أيام معدودة، مع ضرورة فرض عقوبات رادعة واعتبار الاعتداء جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
وأضاف: أن تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات هو أحد الخطوات الضرورية لتحسين ظروف عمل الأطباء، والتي لا تكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية
فى النهاية أطلب من أى طبيب حال التعرض لأي اعتداء (لا قدر الله)، أن يقوم بسرعة التواصل مع نقابته الفرعية والنقابة العامة (مهما كانت شخصية المعتدى)، حيث إن دور النقابة ومسئوليتها هو مساندة الطبيب وحمايته من أى محاولات للضغوط والوقوف بجانبه بكل الطرق المشروعة لأخذ حقه.
ورحب الدكتور اسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة التأديبية، بالتعليمات الصادرة عن المكتب الفني لوزارة الصحة بخصوص تعليق لافتات فى المستشفيات وتخصيص خط ساخن للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية والتى باتت تشكل عائقا حقيقيا امام استمرار تقديم الخدمة الطبية.
وطالب عبدالحي، في تصريحات لـ"صدي البلد" بالتنسيق المستمر مع الوزارات الثلاثة الصحة و الداخلية و العدل، لضمان سرعة التنفيذ، مضيفا انه يجب عمل محضر باسم المنشأة الطبية وليس باسم الطبيب حتي لا تأخذ علي المحمل الشخصي ويتم التصالح فيها.
وأكد وكيل النقابة، أن الاعتداء علي الطبيب اثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية كما وصفتها الامم المتحدة، مضيفا ان الاعتداء ليس علي الاطباء فقط بل علي المريض والذي يحتاج رعاية كاملة لشفائه.
وأوضح أنه يجب عمل قانون خاص بالاعتداء علي الاطقم الطبية وان تغلظ العقوبة، مضيفا ان الدول العربية كالسعودية تضع عقوبة تصل للسجن لمدة عشر سنوات، أو الغرامة التى تصل إلى مليون ريال، والكويت الي خمس سنوات.
واشار: انه من الضروري تفعيل ادارة تأمين المستشفيات من قبل وزارة الداخلية، لزيادة السيطرة الامنية، مضيفا انه يجب توفير المستلزمات والاجهزة الطبية والتي هي اساس افتعال المشاكل.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت منشور، يحذر المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وطالبت مقدم الخدمة بالابلاغ في حال تعرض للاعتداء.
وحذر المنشور من أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات وطالبت المواطنين بالتقدم بشكوى لمسئول خدمة المواطنين أو مدير المستشفى في حال اعتراضه على شئ.
الأطباء.. لردع الاعتداء عشر سنوات حبس وغرامة وعمل محضر باسم المنشأة الطبية
ضمن مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء فى المستشفيات، استغاثت النقابة العامة للأطباء والفرعيات بجميع المحافظات بالجمهورية، لوقف نزيف الأطباء أثناء تقضيه عملهم، الحفاظ علي كرامتهم والنشأة الطبية.
وعن حالات الاعتداءات، بمحافظة القاهرة، وقع أمس اعتداء جديد على الطبيب فتحي علاء تجريده بقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام.
واعتدى زوج مريضة بالمستشفى على الطبيب فتحى تجريده طبيب مقيم نساء أثناء عمله وبالكشف عليه وجد أن اصيب بكدمة وجروح فى فروة الرأس وخدوش وكدمات فى الساعدين وأثار أسنان آدمية بالذراع اليمنى وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة لاشتباه إصابته بإرتجاج .
وتم القبض علي المعتدي وحرر المستشفى مذكرة رسمية ومحضرا رسميا بالاعتداء مرفق بمذكرة توضح التلفيات الناتجة عن الاعتداء بحضور محامي من النقابة العامة.
يذكر ان الطبيب المعتدي عليه رفض كل محاولات التصالح وتمسك بحقه القانوني ضد المعتدي في مساندة قويه من مدير المستشفي د حاتم المرسي والنائب الإداري د.احمد حسن.
أعلنت نقابة الأطباء عن اعتداء مريض على طبيب بمستشفى بولاق الدكرور، أثناء تأدية عمله، وهو ما تسبب فى إصابة الطبيب بجروح فى وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بغيبوبة سكر، حيث يعانى من مرض السكر، ورقد بالرعاية المركزة بالمستشفى.
وذكرت النقابة أن واقعة الاعتداء على الدكتور عماد سيد محمد، طبيب باطنة مقيم بمستشفى بولاق الدكرور العام في قسم الاستقبال، نتجت بعد دخول شاب مصاب بمغص ورأى الطبيب أنه فى حاجة لمراجعة الطبيب الجراح، وفجأة انهال المريض بالسباب والضرب على الطبيب، ما أحدث جروحًا في وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بـ"غيبوبة سكر" حيث يعانى الطبيب من مرض السكر، ويرقد حاليًا بالرعاية المركزة بالمستشفى.
وحرر مستشفى بولاق الدكرور محضرا بالتلفيات ضد المريض وأهله بينما حرر الطبيب المعتدى عليه محضرا بالواقعة حمل رقم 41669 جنح بولاق الدكرور.
وتحركت نقابة الأطباء بالجيزة وأرسلت محاميا النقابة للحضور مع الطبيب ومتابعة المحضر.
وبالشرقية، قام أحد الأشخاص بالاعتداء على الطبيبة هدى محمد الطبيب المقيمه بقسم العناية المركزة بمستشفى جامعة الشرقية.
وانتقل وفد النقابة الذي ضم وكيل النقابة الأستاذ الدكتور عاطف جوده والأمين العام الدكتور ماهر بباوي وتقابلوا مع ا. د. نهله الجمال نائب رئيس الجامعة رئيس قسم الأمراض المتوطنة وتم تحرير محضر باسم مستشفى الجامعه تماشيا مع الموقف الذى نادت به النقابة بأن يكون المحضر باسم المنشأة الطبية وليس الطبيب.
و ترفض النقابة أى اعتداء على الأطباء أو المنشآت الطبية ونطالب بتوفير الحماية الامنية ليقدم الأطباء الخدمة الطبية فى ظروف مواتية.
وتوالت التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي، لتشعل غضب الأطباء، لتكرار السيناريو دون أي عقوبات رادعة، واقترح البعض بترخيص سلاح.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تفاقم الاعتداءات على الأطباء أثناء تقديمهم للخدمة الطبية وسط ظروف عمل شاقة وعدم وجود حماية لهم، قد أصبح ظاهرة شاذة وبشعة ولا يمكن السكوت عنها.
وأوضح الأمين العام، أن من الضروري جدا سرعة إقرار مشروع قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية الذى بح صوتنا من أجل إقراره، وقد أعلن مجلس الوزراء أخيرا عن دراسة مشروع قانون بذلك.
وأشار الطاهر، إلى أن النقابة قد سبق لها أن تقدمت بمشروع للقانون ، علما بأن دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة أو أى مشروع آخر لا يستغرق سوى أيام معدودة، مع ضرورة فرض عقوبات رادعة واعتبار الاعتداء جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
وأضاف: أن تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات هو أحد الخطوات الضرورية لتحسين ظروف عمل الأطباء، والتي لا تكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية
فى النهاية أطلب من أى طبيب حال التعرض لأي اعتداء (لا قدر الله)، أن يقوم بسرعة التواصل مع نقابته الفرعية والنقابة العامة (مهما كانت شخصية المعتدى)، حيث إن دور النقابة ومسئوليتها هو مساندة الطبيب وحمايته من أى محاولات للضغوط والوقوف بجانبه بكل الطرق المشروعة لأخذ حقه.
ورحب الدكتور اسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة التأديبية، بالتعليمات الصادرة عن المكتب الفني لوزارة الصحة بخصوص تعليق لافتات فى المستشفيات وتخصيص خط ساخن للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية والتى باتت تشكل عائقا حقيقيا امام استمرار تقديم الخدمة الطبية.
وطالب عبدالحي، في تصريحات لـ"صدي البلد" بالتنسيق المستمر مع الوزارات الثلاثة الصحة و الداخلية و العدل، لضمان سرعة التنفيذ، مضيفا انه يجب عمل محضر باسم المنشأة الطبية وليس باسم الطبيب حتي لا تأخذ علي المحمل الشخصي ويتم التصالح فيها.
وأكد وكيل النقابة، أن الاعتداء علي الطبيب اثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية كما وصفتها الامم المتحدة، مضيفا ان الاعتداء ليس علي الاطباء فقط بل علي المريض والذي يحتاج رعاية كاملة لشفائه.
وأوضح أنه يجب عمل قانون خاص بالاعتداء علي الاطقم الطبية وان تغلظ العقوبة، مضيفا ان الدول العربية كالسعودية تضع عقوبة تصل للسجن لمدة عشر سنوات، أو الغرامة التى تصل إلى مليون ريال، والكويت الي خمس سنوات.
واشار: انه من الضروري تفعيل ادارة تأمين المستشفيات من قبل وزارة الداخلية، لزيادة السيطرة الامنية، مضيفا انه يجب توفير المستلزمات والاجهزة الطبية والتي هي اساس افتعال المشاكل.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت منشور، يحذر المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وطالبت مقدم الخدمة بالابلاغ في حال تعرض للاعتداء.
وحذر المنشور من أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات وطالبت المواطنين بالتقدم بشكوى لمسئول خدمة المواطنين أو مدير المستشفى في حال اعتراضه على شئ.