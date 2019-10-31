لمرضى الأوعية الدموية.. أفضل طرق علاج انسداد الشرايين

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة ، أن انسداد الشرايين يؤثر على وصول الدم بشكل كاف إلى الأطراف ما يؤدي إلى الشعور بالألم وتختلف مرحلة ظهور الأعراض من شخص لآخر حسب طبيعة الجسم وتظهر أعراض انسداد الشرايين في الساقين .



وقال الدكتور وليد الدالى أن من ضمن افضل طرق علاج انسداد الشرايين، هو علاج انسداد شرايين القدمين من خلال عملية غير جراحية تهدف إزالة الانسداد الموجود بالشريان وعودة سريان الدم بشكل طبيعي إلى الأطراف.



وأضاف الدكتور وليد الدالى أنه يتم تعقيم الجلد بمواد خاصة ثم يتم عمل جرح صغير للغاية لإدخال القسطرة أعلى الفخذ، ويستخدم الطبيب التخدير الموضعي حتى لا يشعر المريض بألم أثناء العملية، كما يتم إدخال القسطرة وتكون متصل بشاشة عرض يستطيع من خلالها الطبيب متابعة العملية.



وأكد الدالى انه يتم إدخال سلك دقيق إضافة إلى أنبوب يحمل في نهايته بالون وعند الوصول إلى مكان الانسداد يتم نفخ البالون لتوسيع الشريان وإزالة الانسداد الموجود به، وفي بعض الأحيان لا يكون نفخ البالون كافيًا لإزالة الانسداد ويتم تركيب دعامة معدنية لمساعدة الشريان على البقاء بشكل مفتوح، كما يتم تصوير الشريان كمرحلة أخيرة للتأكد من زوال الانسداد ونجاح العملية.



وأشار الدكتور وليد الدالى بعد ذلك يتم إزالة الأنبوب ويتم الضغط على مكان دخوله بالفخذ لمدة 10 دقائق لتجنب حدوث النزيف.