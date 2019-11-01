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برلمان

برلماني: رسالة السيسي للنواب تكليف واضح للتصدي للشائعات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن رسالة الرئيس السيسي لأعضاء البرلمان، لمواجهة الشائعات، عبارة عن تكليف واضح من الرئيس للبرلمان والنائب العام للتصدي للشائعات التي تهدد الأمن القومي.

وأضاف "البطيخي " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الخطوات القوية من أجل دحر الشائعات والقضاء عليها بشكل نهائي عن طريق تشكيل لجان استقصائية من مجلس النواب لتقييمها ووضعها في المكان المناسب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نواب المجلس هدفهم الأول والأخير نشر الحقيقة وتوضيحها للرأي العام ومنع وقوع أي ضرر على الشعب المصري والدولة.

وقال الرئيس السيسي اليوم موجها حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب لهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".
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