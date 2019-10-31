جامعة حلوان تنظم اختبارات إلكترونية لقياس مخرجات التعلم على طلاب السنوات النهائية

نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة هناء محمد مدير مركز ضمان الجودة اختبارات إلكترونية لقياس مخرجات التعلم المستهدفة العامة على عينة ممثلة من طلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة حيث يهدف الاختبار إلى التحقق من مدى موائمة مخرجات التعلم المستهدفة العامة ( المهارات الحياتية ومهارات التوظيف) التي اكتسبها الطلاب من خلال دراستهم مع متطلبات سوق العمل ومدى جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الكليات في إكساب الطلاب تلك المهارات ليكون خريج قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل.



قام مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان بتفعيل معمل قياس وتقييم مخرجات التعلم (العامة )، تم إنشائه ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية بجامعة حلوان حيث عقد ٱختبار لقياس نواتج التعلم المستهدفة لطلاب السنوات النهائية (الثالثة، الرابعة، الخامسة ) لعدد ست كليات بالجامعة حيث تم تنفيذ ذلك على مرحلتين الأولى تتمثل فى تطبيق الاختبار في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2018 وشمل الاختبار عينات من ثلاث كليات (الفنون التطبيقية، الخدمة الاجتماعية، التمريض ) .



وأجرى مركز ضمان الجودة الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية اليوم الخميس الموافق 31 من أكتوبر 2019 ،حيث طبق الاختبار على عينة من طلاب ثلاث كليات آخرين: (تربية رياضية للبنات، الصيدلة، العلوم)، ويشتمل الاختبار على عدد من الأسئلة ( الاختيار من متعدد) عن سمات الشخصية، قيم العمل، المهارات الذهنية، المهارات الحياتية، مهارات الكتابة والتعبير بكل من اللغة العربية والإنجليزية.