بسمة بإطلالة غير متوقعة مع إنجي علي

نشرت الإعلامية إنجي على صورة تجمعها مع الفنانة بسمة خلال لقاء رسمي معها، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد عبر متابعيها عن مدى حبهم الشديد لهم، وانتظارهم لسماع اللقاء.وظهرت إنجي وهي تجلس مع الفنانة بسمة، وكانت ترتدي علي جاكيت جلد باللون الأسود، على بنطال أسود من الجبردين، فيما تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة ومميزة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت وضع الماسكرا، واللون الروز كأحمر شفاه.وارتدت بسمة جيب قصير باللون الأسود، مع تي شيرت باللون الرمادي، واختارت حقيبة باللون الموف الغامق، وهو ما أبرز من انوثتها، واناقتها.فيما تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها، وقد بدأ مبللا، وقامت برفع ولم تتكلف في وضع المكياج على الاطلاق، وظهرت بملامحها الطبيعية والمميزة.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..