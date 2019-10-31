ممثل يرفض مصافحة وزير المالية البريطاني لهذا السبب

تصاعدت الحرب الكلامية بين الممثل الإنجليزي هيو جرانت، ووزير المالية البريطاني ساجد جاويد، بعد رفض الأول مصافحة الثاني خلال العرض الأول لفيلم "The Irishman".



ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قال ساجد جاويد، في حديث صحفي إن جرانت "كان وقحا بشكل لا يصدق" خلال وقوفه على السجادة الحمراء وعدم مصافحته له.



وأضاف: "وضعت يدي في يده وقلت له جميل أن التقي بك، لأجده يرفض المصافحة، ما جعلني أشعر بالصدمة".



وتابع حديثه: "أتساءل عما إذا كان أشخاص مثل هيو جرانت يعتقدون أنهم جزء من النخبة ويقللون من الطبقة العاملة بغض النظر عن المحطة التي يصلون إليها في الحياة"



ليرد الممثل هيو جرانت، على هجوم جاويد، قائلًا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه رفض مصافحته، لشعوره بأنه "وقح" وتعامل بتعالي خلال تولى منصب وزير الثقافة مع الأشخاص الذين أساءت لهم الصحافة، مؤكدًا أنهم ليسوا من المشاهير ولكنهم كانوا أشخاصًا عادية تعرضوا للإيذاء على أيدي الإعلام.