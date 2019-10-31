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أخبار العالم

الأسد يعلق على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:32 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
علق الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، على إمكانية عودة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية، عقب تجميدها منذ سنوات.

وقال الأسد في حوار تلفزيوني له مع فضائية "الإخبارية السورية": "عندما تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لم نصدر بيانا، وكذلك لم نصدر بيانا لطرح عودة سوريا إلى الجامعة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرخي لافروف أكد أن عودة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية، يمكن أن يساعد في إيجاد الجامعة العربية لتسوية للصراع هناك.

وكانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا في نوفمبر من عام 2011، بسبب ارتفاع حدة الصراع الدائر بها، عقب اندلاع الثورة السورية.
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