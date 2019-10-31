شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

قررت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الاحتفال بـ"الهالوين" على طريقتها الخاصة، حيث كشفت مؤخرًا عن سلسلة من الصور الغامضة والمرعبة من الفضاء الخارجي، والتي من الممكن أن يعتقد البعض في البداية أنها غير حقيقية أو تم التلاعب بها باستخدام برامج تعديل الصور مثل "الفوتوشوب"، لكن هذه الصور في حقيقة الأمر ترصد مجموعة ظواهر كونية غريبة.



وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أنه يمكن تفسير هذه الصور المثيرة للدهشة بطريقة علمية ومنطقية، مشيرًا إلى أن ما يبدو، على سبيل المثال، في إحدى هذه الصور، التي تم التقاطها عن طريق "التلسكوب"، وكأنه "وجه مرعب" أو "وجه شبح" قد تشكل في الواقع نتيجة "اصطدام مجرتين" على بعد مئات الآلاف من السنوات الضوئية.



وفي لقطة أخرى شاركتها وكالة الفضاء الأمريكية على إحدى الصفحات التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبيل الهالوين مباشرة، ظهرت الشمس وهي متوهجة بشكل مذهل، وبدت وكأنها على هيئة "ثمرة اليقطين"، التي تعد بمثابة "أيقونة" الاحتفال بالهالوين أو العلامة المميزة له، بحسب ما ذكرت الصحيفة.



وكانت هذه اللقطة مصحوبة بتعليق جاء فيه: "حتى نجمنا يحتفل بالموسم المرعب (الهالوين)"، مع الإشارة إلى أنه تم التقاط الصورة في عام 2014.



يمكنكم فيما يلي مشاهدة مجموعة من هذه الصور الغامضة والمدهشة من الفضاء الخارجي..