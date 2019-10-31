Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
قررت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الاحتفال بـ"الهالوين" على طريقتها الخاصة، حيث كشفت مؤخرًا عن سلسلة من الصور الغامضة والمرعبة من الفضاء الخارجي، والتي من الممكن أن يعتقد البعض في البداية أنها غير حقيقية أو تم التلاعب بها باستخدام برامج تعديل الصور مثل "الفوتوشوب"، لكن هذه الصور في حقيقة الأمر ترصد مجموعة ظواهر كونية غريبة.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أنه يمكن تفسير هذه الصور المثيرة للدهشة بطريقة علمية ومنطقية، مشيرًا إلى أن ما يبدو، على سبيل المثال، في إحدى هذه الصور، التي تم التقاطها عن طريق "التلسكوب"، وكأنه "وجه مرعب" أو "وجه شبح" قد تشكل في الواقع نتيجة "اصطدام مجرتين" على بعد مئات الآلاف من السنوات الضوئية.

وفي لقطة أخرى شاركتها وكالة الفضاء الأمريكية على إحدى الصفحات التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبيل الهالوين مباشرة، ظهرت الشمس وهي متوهجة بشكل مذهل، وبدت وكأنها على هيئة "ثمرة اليقطين"، التي تعد بمثابة "أيقونة" الاحتفال بالهالوين أو العلامة المميزة له، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وكانت هذه اللقطة مصحوبة بتعليق جاء فيه: "حتى نجمنا يحتفل بالموسم المرعب (الهالوين)"، مع الإشارة إلى أنه تم التقاط الصورة في عام 2014.

يمكنكم فيما يلي مشاهدة مجموعة من هذه الصور الغامضة والمدهشة من الفضاء الخارجي..
اصطدام مجرتين على بعد مئات الآلاف من السنوات الضوئية يشكل ما يبدو وكأنه وجه شبح اصطدام مجرتين على بعد مئات الآلاف من السنوات الضوئية يشكل ما يبدو وكأنه وجه شبح
لقطة مثيرة للدهشة للشمس شاركتها "ناسا" قبيل الاحتفال بالهالوين لقطة مثيرة للدهشة للشمس شاركتها "ناسا" قبيل الاحتفال بالهالوين
سديم الساعة الرملية: سديم كوكبي.. أي عبارة عن غيمة مكونة من هيدروجين وغبار كوني سديم الساعة الرملية: سديم كوكبي.. أي عبارة عن غيمة مكونة من هيدروجين وغبار كوني
لقطة مثيرة للذهول لثقب أسود يلتهم مجرة لقطة مثيرة للذهول لثقب أسود يلتهم مجرة
صورة لكوكب خارج المجموعة الشمسية التقطها تلسكوب هابل الفضائي صورة لكوكب خارج المجموعة الشمسية التقطها تلسكوب هابل الفضائي
لقطة رائعة لـ "سديم" في الفضاء لقطة رائعة لـ "سديم" في الفضاء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ناسا تنشر صورة مرعبة للشمس تزامنا مع الهالوين

حكم عيد الهالوين .. الإفتاء تحذر من الاحتفال به لهذا الأسباب

جن وعفاريت ومقابر.. الهالوين المصري مش هتقدر تغمض عينيك.. فيديو

شاهد ..هابى هالوين .. إحكلنا أكتر موقف مرعب فى حياتك

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

سيلينا جوميز تفاجئ متابعيها في الهالوين

ترشيحاتنا

حقيقة تهرب أحمد فلوكس من الخدمة العسكرية

صورة طبق الأصل.. شاهد ياسمين الخطيب مع والدتها

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

اخبار الفن| حقيقة تهرب أحمد فلوكس من الخدمة العسكرية.. ورانيا يوسف تحتفل بالهالوين مع ابنتها

شاهد.. يوسف البلايلي يرفض مصافحة جروس أثناء خروجه من ديربي جدة

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قوص .. صور وتفاصيل

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

أخبار الرياضة.. رانيا علواني تصدر بيانا مهما.. آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.. كهربا رايح جاي

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

تعليق عدلي القيعي على الصلح بين تركي آل الشيخ والأهلي

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل