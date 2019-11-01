السيسي يوجه حديثه لأعضاء البرلمان: لو كان في قصور من الدولة أعلنوه.. وبرلمانيون: الفترة المقبلة ستشهد العديد من الخطوات القوية لدحر الشائعات

في حالة تقصير الحكومة..نائب: النواب على أتم الاستعداد لاستخدام أدواتهم البرلمانية فورًا

برلماني: رسالة السيسي للنواب تكليف واضح للتصدي للشائعات

هالة ابو السعد: تكليفات الرئيس حملت النواب مسئولية مواجهة حروب الجيل الرابع

حسن عمر: تكليف السيسى للنواب لكشف الحقائق تأكيد على دورهم الرقابى



قال الرئيس السيسي اليوم موجها حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب عليهم مسؤولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".



وطالب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب بضرورة تعاون جميع الوزارات بالاضافة إلى تكاتفها مع مجلس النواب للقضاء على الشائعات والفساد والنهوض بالدولة المصرية إلى القمة.



وقال "نظير " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نواب المجلس يقومون بجهد كبير من أجل تحقيق الحياة الكريمة للشعب ولابد من تكاتف الوزارات بعضها ببعض من أجل تحقيق ذلك، لافتًا إلى أن رسالة الرئيس السيسي تؤكد عدم وجود أي نوع من التراخي من قبل أي جهة.



وأشار عضو مجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب استخدموا العديد من الأدوات البرلمانية وفهم في اتم الاستعداد لاستخدام هذه الأدوات مرة أخري في حالة تقصير الحكومة عن أدائها على أكمل وجهة.



كما قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن رسالة الرئيس السيسي لأعضاء البرلمان، لمواجهة الشائعات، عبارة عن تكليف واضح من الرئيس للبرلمان والنائب العام للتصدي للشائعات التي تهدد الأمن القومي.



وأضاف "البطيخي " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الخطوات القوية من أجل دحر الشائعات والقضاء عليها بشكل نهائي عن طريق تشكيل لجان استقصائية من مجلس النواب لتقييمها ووضعها في المكان المناسب.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نواب المجلس هدفهم الاول والاخير نشر الحقيقة وتوضيحها للرأي العام ومنع وقوع اي ضرر على الشعب المصري والدولة.



وفي المقابل، قالت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، إن رسالة الرئيس السيسي لأعضاء البرلمان، لمواجهة الشائعات، بمثابة مسئولية وتكليف لمواجهة حروب الجيل الرابع.



وأضافت البرلمانية فى تصريح لها، أن دور النائب ليس فقط التشريع والرقابة ، ولكن أيضا له دور مهم داخل دائرته ـ لتوعية المواطنين بما يتم على ارض الواقع من انجازات، وكذا التصدى، للشائعات والإخبار الكاذبة التى تهدف الى بث روح الإحباط واليأس بين الشعب المصرى.



وأشارت هالة أبو السعد الي ان الرئيس لا يترك فرصة الا ويشرح فيها ما يواجه الشعب من حروب يستخدم فيها أعداء الوطن منصات التواصل الاجتماعى ومواقع مشبوهة لتشويه كل ما يتم على ارض الواقع من مشروعات وانجازات فى كل المجالات، بهدف زعزعة الاستقرار وبث الخلاف بين الشعب ومؤسساته.



ومن جانبه ثمن النائب حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لمصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣ التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، موضحا أن الافتتاح استكمالا لجهود الدولة في تنفيذ المشروعات الصناعية المتخصصة وتعميقها.



وأضاف النائب فى بيان، إن الرئيس لا يترك فرصة إلا ويستغلها فى توجيه الرسائل لتوعية الشعب المصرى بمخاطر المرحلة ، خاصة ما نواجه من حرب الشائعات التى يشنها أهل الشر على الشعب المصرى بهدف زعزعة الاستقرار، مضيفا، أن تأكيد الرئيس على مواجهة الشائعات يؤكد ضراوة الحرب التى تخوضها الدولة المصرية فى البناء والتنمية وسط عاصفة من الشائعات والأخبار الكاذبة التى تهدف إلى نشر حالة الإحباط وسط أبناء الشعب.



وأشار البرلمانى، إلى أن رسالة الرئيس لأعضاء مجلس النواب لمواجهة الشائعات، هو بمثابة تكليف وتحميلنا لمسئولية وطنية، وهى توعية الشعب ، كل نائب فى نطاق دائرته لتوضيح الحقائق وكشف أى تقصير من المسئولين، من خلال ممارسة دورنا الرقابى.