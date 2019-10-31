للإقبال الجماهيري الكبير ...مد "رحلة سعيدة" ٦ أيام بالاسكندرية







قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض " رحلة سعيدة" من إنتاج شعبة مسرح المواجهة و التجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ابتداء من غدا الجمعة الموافق ١ نوفمبر و لمدة ٦ أيام و ذلك في تمام السابعة و النصف مساء على مسرح مركز الحرية للابداع بالإسكندرية نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض، حيث قدم العرض آخر ليلة عرض له بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية لمرتين متتاليتين مساء أمس الأربعاء بسبب الاقبال الجماهيري.







جدير بالذكر أن عرض " رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، و تشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث، و تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث ان طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات، تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.





" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.

