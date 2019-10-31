Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

للإقبال الجماهيري الكبير ...مد "رحلة سعيدة" ٦ أيام بالاسكندرية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى



قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض " رحلة سعيدة" من إنتاج شعبة مسرح المواجهة و التجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ابتداء من غدا الجمعة الموافق ١ نوفمبر و لمدة ٦ أيام و ذلك في تمام السابعة و النصف مساء على مسرح مركز الحرية للابداع بالإسكندرية نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض، حيث قدم العرض آخر ليلة عرض له بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية لمرتين متتاليتين مساء أمس الأربعاء بسبب الاقبال الجماهيري.



جدير بالذكر أن عرض " رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، و تشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث، و تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث ان طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات، تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.


" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح عرض إشاعات إشاعات فى مركز سعد زغلول الثقافي.. الأحد

العرض المسرحي رحلة سعيدة بالإسكندرية .. قريبا

عرض رحلة سعيدة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية السبت المقبل

رحلة سعيدة يقدم حفلة إضافية للإقبال الجماهيري غدا الأربعاء

ترشيحاتنا

أخبار الفن| أول رد فعل من فلوكس بعد الهجوم عليه.. ورامي إمام ينشر صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

تخرجت في الجامعة وعمرها 16 عاما.. ليلى عز العرب تكشف عن وظيفتها الحقيقية

أرض بلا رجال .. ماذا تعرف عن قرية السماحة ملجأ النساء بأسوان|صور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

دافع الخيانة كان الانتقام.. تفاصيل مرعبة عن الجاسوس الذي أوقع بالبغدادي زعيم داعش

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

ترفع أكتاف التوب.. دانا حمدان تشعل انستجرام.. والتعليقات تنهال عليها

أخبار الرياضة.. هروب لاعب الأهلي الشاب.. وقرار مفاجئ من ميتشو.. وكائنات غريبة تهاجم منزل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالغردقة.. شاهد

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو

بسمة بإطلالة غير متوقعة مع إنجي علي