تدريبات بدنية لـ لاعبي الأهلي

قاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الفريق البدنية والتي استمرت ما يقرب من 20 دقيقة.

وذلك خلال المران الأول الذي أقيم في الإمارات مساء اليوم، على ملعب أهلي دبي.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت اليوم وتواجد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، في مطار دبي لاستقبال الفريق فور وصوله.



وبدأ الأهلي معسكره التدريبي اليوم في الأمارات، والذي يسعى من خلال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق إلى استغلال فترة التوقف في تجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الخططية قبل انضمام الدوليين الى المنتخبات الوطنية.