Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات بدنية لـ لاعبي الأهلي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:49 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
قاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الفريق البدنية والتي استمرت ما يقرب من 20 دقيقة.
وذلك خلال المران الأول الذي أقيم في الإمارات مساء اليوم، على ملعب أهلي دبي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت اليوم وتواجد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، في مطار دبي لاستقبال الفريق فور وصوله.

وبدأ الأهلي معسكره التدريبي اليوم في الأمارات، والذي يسعى من خلال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق إلى استغلال فترة التوقف في تجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الخططية قبل انضمام الدوليين الى المنتخبات الوطنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاضرة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي

تدريبات بدنية وفنية للاعبي الأهلي استعدادا لكانو سبورت

الأهلي ينهي مرانه الأخير في القاهرة استعدادا لمواجهة كانو سبورت

مران خططي للاعبي الأهلي قبل السفر إلى غينيا

30 دقيقة أحمالاً بدنية في مران الأهلي

برنامج بدني لتجهيز لاعبي الأهلي خلال توقف الدوري

ترشيحاتنا

درة ترتدي أغلى فساتين في العالم.. بهذه الطريقة

تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

العمر مجرد رقم.. مسنة عمرها 100 عام تعمل 20 ساعة ويمكنها قيادة سيارة

قطعنا الخلف .. نجل عادل إمام يسخر من قطة ياسمين عبد العزيز

قام بتصويرهما وهتك عرضهما.. فلاح يعتدى جنسيا على طفلين ويعترف: عملت كده فى ساعة شيطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالغردقة.. شاهد

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو

بسمة بإطلالة غير متوقعة مع إنجي علي