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توك شو

درة ترتدي أغلى فساتين في العالم.. بهذه الطريقة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:59 م
درة
درة
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عبد الخالق صلاح
القت الفنانة درة، دروسا على الهواء مباشرة، لجمهور منى الشاذلي في التصوير الفوتوغرافي وكيفية الاستعراض على «الريد كاربت» في المهرجانات.

وأعطت درة خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية «منى الشاذلي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، نصائح للبنات الموجودة في الاستوديو وعملتها كيفية الوقوف والتحرك والابتسامة والمشي ومشاغلة عدسات المصورين الصحفيين.

وكشفت درة، أن غالبية الفساتين التي ترتديها في المهرجانات بأسعار خيالية لذلك هي لا تشتريها ولكن تكون تابعة لبيوت ازياء عالمية تقدم لهم دعاية .

وأكدت درة أن والدتها تطلق لقب المغارة على غرفة الملابس الخاصة بها خاصة أنها كل يوم تزيد وتكبر .
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