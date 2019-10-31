Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فتيات في حياة ابن عمرو دياب.. بدأها بـ قُبلة وأحدثها في ملهى ليلي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:13 م
فتيات في حياة ابن
فتيات في حياة ابن عمرو دياب
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثارها عبدالله (ابن الفنان عمرو دياب)، بعد ظهوره الأخير مع فتاة في ملهى ليلي، لم يكشف عن هويتها، ليتساءل الكثيرون حول هوية تلك الفتاة، التي لم تكن أول من ظهرت مع النجل الذكر الأوحد لعمرو دياب.

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، الفتيات اللاتي ظهرن مع عبدالله عمرو دياب، وأثيرت حالة من الجدل بسببهن.

في أول عام 2015، أثار عبدالله عمرو دياب، الجدل، بعد ظهوره لأول مرة مع فتاة مجهولة الهوية، وكانت تعانقه بشدة وتطوق رقبته بذراعيها، بينما هو يقبلها، لتثير تلك الصورة حالة كبيرة من الجدل لاسيما وأن ابن الهضبة لم يكمل عامه الـ16 آنذاك.

واستمر ابن عمرو دياب، في إثارة الجدل نفس العام أيضأ، في مرتين أخريين، الأولى ظهر بها بجوار فتاة أخرى جالسة بجواره على أريكة في وضع عادي، والمرة الثانية حينما ظهر في آخر 2015 مع فتاتين وهما يطبعان قبلتيهما على خديه.

وفي شهر أبريل الماضي، نشر عبدالله عمرو دياب، عدة صور لفتاة أخرى ظهرت فيها ترتدي ملابس البحر (المايوه) خلال لحظات استجمامها على الشاطئ، ولم يظهر عبدالله معها، لكن يبدو أنها إحدى صديقاته بحسب التعليقات التي دارت بينهما على تلك الصورة.

وكانت أحدث المرات التي أثار بها عبدالله (الابن الوحيد لـ عمرو دياب)، أمس الأربعاء، حينما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع فتاة لم يكشف عن هويتها، وهو يطوقها بذراعه اليسرى وهما يضحكان.

عبدالله عمرو دياب، ظهر في الصورة داخل ملهى ليلي مع هذه الفتاة، التي لم يعلق على صورته معها، بينما ارتدى دبلة في يده اليمنى، ما أثار فضول متابعيه حول خطبته لهذه الفتاة.
فتيات في حياة ابن عمرو دياب.. بدأها بـ قُبلة وأحدثها في ملهى ليلي
فتيات في حياة ابن عمرو دياب.. بدأها بـ قُبلة وأحدثها في ملهى ليلي
فتيات في حياة ابن عمرو دياب.. بدأها بـ قُبلة وأحدثها في ملهى ليلي
فتيات في حياة ابن عمرو دياب.. بدأها بـ قُبلة وأحدثها في ملهى ليلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل أصيبت جنا عمرو دياب بوعكة صحية بعد الظهور في ملهى ليلي

ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة في ملهى ليلي

ترشيحاتنا

تعليق غامض من تركي ال الشيخ على موسم الرياض

فيديو .. رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ينضم للمتظاهرين

فوائد الخل.. حل سحري للحصول على أسنان بيضاء

بعد مد فترة تظلمات التموين لـ 30 نوفمبر.. برلمانية تطالب بعدم إرجاع هذه الأسرة

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

بالأسود.. كنزي عمرو دياب تشعل إنستجرام فى الهالوين

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

دافع الخيانة كان الانتقام.. تفاصيل مرعبة عن الجاسوس الذي أوقع بالبغدادي زعيم داعش

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو

ترفع أكتاف التوب.. دانا حمدان تشعل انستجرام.. والتعليقات تنهال عليها

أخبار الرياضة.. هروب لاعب الأهلي الشاب.. وقرار مفاجئ من ميتشو.. وكائنات غريبة تهاجم منزل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالغردقة.. شاهد

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو

بسمة بإطلالة غير متوقعة مع إنجي علي