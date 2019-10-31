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اقتصاد

البورصة تربح 12.3 مليار جنيه خلال أكتوبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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أ ش أ
ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 3ر12 مليار جنيه ، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال الشهر الماضي ، بارتفاع بلغت نسبته 7ر1 فى المائة.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ، الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه ، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة ، فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 فى المائة ، ليصل الى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الشهر الجاري لتصل إلى نحو 2ر44 مليار جنيه من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 8ر54 مليار جنيه من خلال تداول 953ر4 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن سوق الأسهم استحوذت على 42ر35 فى المائة من اجمالي قيم التدولات داخل المقصورة ، فيما استحوذت السندات على 58ر64 فى المائة خلال الشهر.

ولفت التقرير الى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر73 فى المائة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1ر18 فى المائة ، والعرب على 1ر8 فى المائة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 2ر196 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 6ر40 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين استحوذت على 67 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24 في المائة ، واستحوذ العرب على 9 في المائة ، وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بلغ 979ر1 مليار جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي بيع 5ر520 مليون جنيه ، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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