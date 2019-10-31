بقيادة الجنرال الكبير.. إيران تحاول إنقاذ رئيس الوزراء العراقي

كشفت مصادر قريبة من الحكم في العراق عن تدخل إيران لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تنفيذا لمطالب المحتجين.



ووفقا للمصادر التي نقلت عنها وكالة رويترز فإن اجتماع سري عقد بالعاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، حيث تدخل فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وطلب من العامري وقيادات الحشد الشعبي الاستمرار في دعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.



ولم يتسن التواصل مع متحدثين باسم العامري والصدر للحصول على تعليق. وأكد مسؤول أمني إيراني أن سليماني كان حاضرا في اجتماع الأربعاء وقال إنه كان موجودا ”لإسداء النصح“.



وقال مسئول إيراني إلى رويترز إن الأمن العراقي: "مهم بالنسبة لنا وقد ساعدناه من قبل، كما أن قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق ودول أخرى بالمنطقة من آن لآخر، وبخاصة عندما يطلب منا حلفاؤنا العون".



وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر طالب هذا الأسبوع بأن يدعو عبد المهدي لانتخابات مبكرة لتهدئة أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق منذ الغزو الأمريكي في عام 2003. وتأججت المظاهرات وسط غضب من الفساد والمصاعب الاقتصادية الواسعة.



وحث الصدر منافسه السياسي الرئيسي هادي العامري الذي يقود تحالف الفتح، وهو تحالف مدعوم من إيران يمثل أبرز قيادات الحشد الشعبي ويمتلك ثاني أكبر عدد من مقاعد البرلمان، على المساعدة في الإطاحة بعبد المهدي.