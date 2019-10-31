قرار جديد من التموين بشأن "تظلمات البطاقات".. وبرلمانيون: 70% بياخد دعم خبز وأغلبهم غير مستحقين.. ومطالب بتغيير سعر الدولار في الموازنة ليتناسب مع ثمنه الحالي

برلماني يناشد المواطنين غير مستحقي الدعم باستبعاد أنفسهم من بطاقات التموين

برلماني:

زيادة دعم المواطن من 50 لـ 70 جنيها شهريا في هذه الحالة

بعد مد فترة تظلمات التموين لـ 30 نوفمبر.. برلمانية تطالب بعدم إرجاع هذه الأسرة





قرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة تلقي التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل، وكان من المقرر أن تكون آخر فرصة للتظلمات اليوم الخميس.



كان وزير التموين، قد أعلن إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين اعتبارا من 19 سبتمبر، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بشكل ورقي من خلال مكاتب التموين فى المحافظات، حيث يتم المواطن بتظلمه مدعوم بالمستندات الورقية اللازمة الدالة على سبب تظلمه سواء كان امتلاك سيارة أو مرتب حكومي كبير أو غيرها من المحددات التي أعلنت عنها لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.



وأكد وزير التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، إذ أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع فى حال قبول تظلمهم.



بعد قرار وزارة التموين بمد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل، ناشد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المواطنين الغير مستحقين بحذف بطاقاتهم واستبعادها بشكل نهائي لإيصال الدعم لمستحقيه.



وبدوره، قال "نظير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لديهم القدرة المالية ولكن لا يزالون تحت مظلة الدعم، موضحًا أن هؤلاء من المفترض أن يتوجهون إلى مكاتب التموين ويقومون باستبعاد أنفسهم حتى يصل الدعم لمستحقيه.



وتابع النائب قائلًا:" المواطن هو الدولة ولابد أن نتحمل المسؤولية جميعًا من اجل مستقبل افضل وحياه كريمة للجميع".



كما طالب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بضرورة فلترة منظومة التموين من خلال استبعاد الغير مستحقين لايصال الدعم لمستحقيه، قائلًا:" فـي 70% بياخد دعم خبز واغلبهم غير مستحقين".



وقال البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزير التموين خلال الفترة الماضية تعرض لانتقادات كبيرة بسبب المعايير التي تم وضعها من جانب الوزارة بشأن صرف دعم التموين برغم كونه قد بدأ في إجراء سليم ينبغي أن يتم توجيه الشكر له بدل هذه الانتقادات.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأموال التي سيتم توفيرها من المواطنين غير المستحقين بعد استبعادهم من التموين سيتم توجيهها فورًا إلى المواطنين المستحقين بمعنى بدلا أن يأخذ المواطن دعما تموينيا قيمته خمسون جنيهًا فقط يأخذ دعما تموينيا بقيمة 70 جنيها.



وتابع النائب:" 70 مليون مصري بياخد بياخدوا رغيف بخمسة صاغ مع العلم أن هناك 7 مليون مقيم في الخارج نريد أن نعرف ماهو مقياس احتساب الشخص القادر من عدمه فهل 70 مليون مواطن مصري مستحق ؟.



وأكد النائب ضرورة تعديل الموازنة بسعر الدولار الحالي حيث أنه تم تحديد سعر الدولار في الموازنة نحو 17.45 جنيه وبعد أن انخفض الدولار أكثر من جنيه ونصف لابد أن تقوم الدولة بتعديل سعره لاستغلال الفائض في زيادة دعم المواطن الفقير.



وفي المقابل أيدت بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بمد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل.



وأضافت "فهمى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هدف مد فترة تلقي التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين لتجنب استبعاد أي أسرة تستحق الدعم من الدعم التمويني، لافتة أن هناك بعض الأشخاص يستغلون هذه الفترة في تقديم تظلمات دون وجهة حق وذلك مرفوض تمامًا.



وأكدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ضرورة أن تقوم وزارة التموين بالأخذ في عين الاعتبار هؤلاء الأشخاص وعدم الاستماع إلى مطالبهم حتى يصل الدعم لمستحقيه على أكمل وجهة.



وتابعت النائبة قائلة: "لا يمكن إرجاع الأسرة التي تمتلك عمارة تتكون من 3 طوابق ذات عداد كهربائي موحد، حيث أنها لا تستحق الدعم وقادرة على مسايرة المعيشة بخلاف أسر أخرى لا تمتلك شقة واحدة".