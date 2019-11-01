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رياضة

كريم عبد الجواد: أشعر بالضغط في بطولة مصر الدولية للاسكواش.. وأشكر الجمهور المصري

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
كريم عبد الجواد
كريم عبد الجواد
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منتصر الرفاعي
أبدى اللاعب كريم عبد الجواد سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية من بطولة CIB مصر الدولية للاسكواش، بعد الفوز على جويل ماكين في مباراة نصف النهائي بثلاثة أشواط دون رد.

وقال عبد الجواد عقب نهاية المباراة: "من الجيد أن نرى الجماهير تأتي اليوم وتقدم الدعم لي ولكافة اللاعبين المصريين، الجماهير داعمة البطولة بشكل كببر، أمر رائع أن أكون هنا واللعب في هذا الجو الرائع.

وأردف قائلا: "بالطبع هناك بعض الضغوط؛ لأن البطولة تقام في بلدي، أنا أشعر بذلك، ولكني في نفس الوقت أستمتع بالوجود في الملعب'.

وتابع: "جويل ماكين هو أحد اللاعبين الذين حققوا نجاحًا سريعًا - أتذكر مشاهدته في قطر منذ ثلاثة أو أربعة أعوام وفجأة كان في قائمة أفضل 15 لاعبًا في العالم وفاز على جميع اللاعبين الكبار".
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