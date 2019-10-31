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رياضة

عبد الجواد يتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:18 م
كريم عبد الجواد
كريم عبد الجواد
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منتصر الرفاعي
تأهل المصري كريم عبد الجواد إلى المباراة النهائية من بطولة CIB مصر الدولية للاسكواش، بعد تفوقه على جويل ماكين بثلاثة دون رد في الدور نصف النهائي.

بدأ كريم عبد الجواد المباراة بكل قوة وتفوق على جويل ماكين في الشوط الأول بنتيجة ١١/٨، وفاز بنتيجة ١١/٧ و ١١/٤ في الشوط الثاني والثالث للتأهل إلى الدور النهائي.

وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة مصر الدولية رجال للاسكواش ١٨٥ ألف دولار.
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