5 معلومات عن مسابقة رالى السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية

تطلق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالى السيارات الكهربائية الصنع" حيث تضع اللمسات الأخيرة للمنافسة القوية التي تقام يوم السبت المقبل.



ونقدم لكم 5 معلومات عن المسابقة:





1- تضم 15 فريقا مصريا من الجامعات المختلفة.





2- الجائزة الكبري البالغة 500،000 جنيه مصري، والتي ستقام تحت رعاية د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفتتح الفاعليات د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





3- اطلقت أكاديمية البحث العلمى المسابقة العام الماضي وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس وتعد مسابقة رالى السيارات الكهربائية باعتبارها





4- أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة وهى أحد مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمي.



5- تأتى في إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى.





تولي فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة د. ماجد غنيمة، الباحث الرئيسي للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، د. محمد عبد العزيز، المشرف اعلي المشروع الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة والمتابعة للفرق المشاركة في المسابقة من طلبة الجامعات من خلال مجموعةمن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، داخل كلية الهندسة بجامعة عين شمس.