رضوى الشربيني تعتذر للجمهور.. اعرف التفاصيل

نشرت الاعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" صورة علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".



واعتذرت رضوى الشربيني لجمهورها بسب عطل في حسابها الشخصي.



وعلقت "رضوي" علي الصورة قائله "في يا جماعة حاجة غريبة بتحصل.. كل لما ينزل بوست بيتمسح لوحده وأنا بعتذر جدا".



يذكر أن الاعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".



ويتناول البرنامج مشاكل النساء العاطفية، وكل ما يخص تجميل المرأة.

