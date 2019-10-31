Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رضوى الشربيني تعتذر للجمهور.. اعرف التفاصيل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الفن
نشرت الاعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" صورة علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

واعتذرت رضوى الشربيني لجمهورها بسب عطل في حسابها الشخصي.

وعلقت "رضوي" علي الصورة قائله "في يا جماعة حاجة غريبة بتحصل.. كل لما ينزل بوست بيتمسح لوحده وأنا بعتذر جدا".

يذكر أن الاعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".

ويتناول البرنامج مشاكل النساء العاطفية، وكل ما يخص تجميل المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنت هموت.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربينى .. شاهد

بفستان جلابية.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها على إنستجرام

إيه الصباع ده.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. ومتابعون: أحلى حمادة ده ولا إيه

فستان أسود مشجر.. رضوى الشربيني تبهر جمهورها بإطلالة ناعمة.. شاهد

شاهد.. رضوى الشربيني تلعب بوكسينج.. والجماهير: الأم الفرفوشة رزق

ترشيحاتنا

هل الوضوء قبل غسل الجنابة شرط لصحته .. مستشار المفتي يجيب

رضوى الشربيني تعتذر للجمهور.. اعرف التفاصيل

فوائد الخل.. حل سحري للحصول على أسنان بيضاء

الطفلة فضحته.. مسن يتحرش بـ ابنة صديقه في الصعيد

فيديو .. رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ينضم للمتظاهرين

قطعنا الخلف .. نجل عادل إمام يسخر من قطة ياسمين عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قنا .. صور وتفاصيل

الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالغردقة.. شاهد

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو