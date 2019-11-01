في حوار تليفزيوني على شبكة CNN .. وزيرة السياحة: القطاع حقق 12.6 مليار دولار فى 2019 .. ونهدف لتوظيف واحد من كل أسرة

- الدكتورة رانيا المشاط :

- صناعة السياحة تمثل حوالى ١٥% من الناتج الإجمالي المحلي

- قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص عمل

-توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة

- 2019 يشهد زيادة ملحوظة في الأرقام السياحية

-العام المالي 2018/2019 حقق القطاع ١٢,٦ مليار دولار



أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، حوارا تليفزيونيا مع جون ديفيتريوس أحد أهم مقدمي البرامج الاقتصادية على شبكة CNN الإخبارية العالمية.



تحدثت الوزيرة خلاله عن الإنجازات التي حققتها السياحة المصرية سواء على صعيد الأرقام السياحية أو الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية من أكثر من مؤسسة دولية.



واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى حيث تمثل حوالى ١٥% من الناتج الإجمالي المحلي، لافتة إلى أن قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص عمل، ومشيرة إلى أن وزارة السياحة تهدف إلى توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.



وأضافت أن الأرقام السياحية في عام 2018 كانت جيدة جدا، وأن عام 2019 يشهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام والتي انعكست علي الإيرادات التي تحققت في العام المالي 2018/2019 والتى بلغت ١٢,٦ مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة والذى تعكف الوزارة على تنفيذ محاوره الخمسة لتحقيق رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، موضحة أنه قد تم في سبتمبر الماضى إصدار تقرير المتابعة الأول عما تم إنجازه من هذه المحاور بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى في نوفمبر 2018.



وأضافت أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.



وتحدثت عن حملة People to people والتى تعتمد بشكل أساسى على تعريف السائح على التنوع الذى يتصف به الشعب المصرى وهو ما يثرى التجربة السياحية نظرا لأن السياحة حاليا أصبحت تعتمد بشكل كبير على اندماج السائح في المجتمع المحلى، هذا علاوة على الاعتماد في الترويج على وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية بشكل كبير حيث أصبحت هذه المنصات الرقمية أهم وسائل الترويج الحديثة.



وقالت إن هذه الحملة هي أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية الدولية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة؛ والذي تتضمن أيضا الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020، والترويج لكل محافظة او منطقة جذب سياحى على حدة لإبراز المقومات المميزة لها Branding by Destination.



وتطرقت إلى قيام الوزارة بإطلاق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية وذلك في ضوء محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، موضحة أن هذه الخطوة تضمن جودة الخدمة المقدمة للسائح كما أنها تعزز الترويج لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والشقق الفندقية.



كما أشارت الوزيرة إلى المشاركة المصرية هذا العام في معرض لندن السياحى الدولى الذى تشارك فيه الوزارة بجناح مبتكر لجذب الأنظار إلى المقصد السياحى المصرى.



وفي نهاية اللقاء قدمت الوزيرة لچون ديفيتاريوس نسخة من تقرير المتابعة الًاول لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.