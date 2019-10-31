عبد الغني يناقش حروب الجيل الرابع وأثرها على ثورات الربيع العربي في ندوة مستقبل وطن

استضافت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة الخصوص برئاسة النائب حسن عمر حسنين أمين العمل الجماهيرى بمحافظة القليوبية الكاتب الصحفى عاطف عبد الغنى فى ندوة ألقى فيها محاضرة تناولت موضوع “حروب الجيل الرابع وأثرها فيما يسمى بثورات الربيع العربى.”



وتناول عبد الغنى المقدمات التاريخية للصراع الحضارى والثقافى بين الغرب الاستعمارى، والشرق العربى، وفى القلب من هذا الصراع عمل الصهيونية العالمية الدؤوب على تفكيك المعتقدات الدينية للإسلام، ومسيحية الشرق، وذلك من خلال المخططات الماسونية التى تسعى إلى خلق عقيدة بديلة تقدم للعالم عوضا عن الدينيين السماويين.



وتحدث عاطف عبد الغني، أنه بعد أن نجحت تلك المخططات فى اختراق عدد من الكنائس الإنجيلية فى الغرب الأمريكى تحديدا، وباتت تعرف عقيدتها، بالأصولية الإنجيلية، ونجحت فى نشر عقيدة الألفية فيها من خلال التفسيرات المغلوطة لأسفار الكتاب المقدس وخاصة سفر “الرؤيا” فى العهد الجديد “الإنجيل”.



كما تناولت المحاضرة التعريف بأجيال الحروب المختلفة، بداية من الجيل الأول وحتى مايطلق عليه الجيل الرابع، مع توضيح الفروق بينها، وأجابت عن سؤال: كيف سعت المخططات الغربية لاختراق عقول الشعوب العربية، وخاصة الأجيال الشابة من تلك الشعوب، لتمرير ثقافتها التى تعمل على تدجين الأفراد والمجتمعات، وجرها إلى حظيرة العولمة، وقيم الليبرالية الجديدة، ومنها ما يتناقض مع قيمنا، وعقائدنا، وثقافتنا، وذلك ليسهل خلق مسوخ من الأجيال العربية الجديدة، يسهل السيطرة عليها من خلال استعمار عقولها، وإقناع هذه الأجيال بنبذ عقيدة وفكرة الدولة الوطنية وربطها بما يسمى الأممية وخداعها بشعارات زائفة عن الإنسانية، أو دولة العولمة.



وتناول في الجزء الأول من المحاضرة شرح محاولات الغرب لتفكيك الدين الإسلامى وعقائد الكنيسة الشرقية واستبدالها بأيديولوجيات أو فلسفات روحانية لا تعادى الصهيونية اليهودية.



وكان على رأس الحضور ، عدد من قيادات أمانة الخصوص بحزب مستقبل وطن، التى استضافت “الندوة، والقيادات التنفيذية المحلية بمحافظة القلوبية، وشاركوا بالرأى والمناقشة، وكان على رأس هذه القيادات النائب حسن عمر حسنين، أمين العمل الجماهيرى لمحافظة القليوبية، ومحمد كمال حسنين أمين عام أمانة الخصوص، ومحمد صلاح بلطية أمين المجالس المحلية بمدينة الخصوص، وأحمد أمين الخبيت، أمين العمل الجماهيرى بمدينة الخصوص، ومحمد السيد على أمين مساعد أمانة المجالس المحلية بمدينة الخصوص، والمسئول عن تنظيم الندوة يوحنا زكريا عبد الملاك بأمانة المجالس المحلية وعضو لجنة التنظيم.