بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا

حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة خلال استعدادها لحفل غنائى فى كندا.



ظهرت كارول سماحة فى الصورة بإطلالة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا وذا بطانة قصيرة الطول، وحمل التصميم توقيع المصمم Ziad Nakad، واتسم التصميم بقماشه الراقى والفخم.



أما من الناحية الجمالية فاعتمدت كارول سماحة على Alkaeed Bashar، ووضع لها خبير التجميل gloryi.s، مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من Michael Oro Jewellery.



