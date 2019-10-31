اهم الاخبار.. مد تظلمات التموين.. استشهاد رئيس مباحث قوص.. الأسد يهدد بضرب تركيا.. اعتقالات إثيوبيا تتصاعد.. وميسي فى السعودية

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 31-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
مجلس النواب الأمريكي يتخذ خطوة جديدة لعزل ترامب من منصبه
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول مسألة عزل الرئيس دونالد ترامب "اقرأ المزيد ".
اعتقال 400 شخص وانتشار قوات الجيش بعد تصاعد الاحتجاجات في إثيوبيا
قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه تم اعتقال 409 أشخاص حتى الآن، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد "اقرأ المزيد ".
تنظيم داعش الإرهابي يختار زعيما جديدا عقب مقتل البغدادي
أعلن تنظيم داعش الإرهابي اختيار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في منصب زعيم التنظيم عقب مقتل أبو بكر البغدادي"اقرأ المزيد ".
تركي آل الشيخ : ميسي في الرياض قريبا
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني أن موسم الرياض سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حضور لاعب كرة القدم ونجم برشلونة “ميسي” " اقرأ المزيد ".
وزير التموين يمد فترة تلقي التظلمات حتى نهاية نوفمبر
أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر ان تنتهي اليوم " اقرأ المزيد ".
استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا
استشهد منذ قليل الرائد باسم فكرى- رئيس مباحث قوص، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، فيما أصيب اثنان آخران " اقرأ المزيد ".
الأسد: سنخوض الحرب إذا أصرت تركيا على مواصلة عدوانها
ذكر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن بلاده ستخوض الحرب إذا أصرت تركيا على مواصلة حربها ضد سوريا "اقرأ المزيد ".
مجلس النواب الأمريكي يتخذ خطوة جديدة لعزل ترامب من منصبه
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول مسألة عزل الرئيس دونالد ترامب "اقرأ المزيد ".
اعتقال 400 شخص وانتشار قوات الجيش بعد تصاعد الاحتجاجات في إثيوبيا
قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه تم اعتقال 409 أشخاص حتى الآن، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد "اقرأ المزيد ".
تنظيم داعش الإرهابي يختار زعيما جديدا عقب مقتل البغدادي
أعلن تنظيم داعش الإرهابي اختيار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في منصب زعيم التنظيم عقب مقتل أبو بكر البغدادي"اقرأ المزيد ".
تركي آل الشيخ : ميسي في الرياض قريبا
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني أن موسم الرياض سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حضور لاعب كرة القدم ونجم برشلونة “ميسي” " اقرأ المزيد ".
وزير التموين يمد فترة تلقي التظلمات حتى نهاية نوفمبر
أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر ان تنتهي اليوم " اقرأ المزيد ".
استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا
استشهد منذ قليل الرائد باسم فكرى- رئيس مباحث قوص، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، فيما أصيب اثنان آخران " اقرأ المزيد ".
الأسد: سنخوض الحرب إذا أصرت تركيا على مواصلة عدوانها
ذكر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن بلاده ستخوض الحرب إذا أصرت تركيا على مواصلة حربها ضد سوريا "اقرأ المزيد ".