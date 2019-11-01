إصابة مصري وأمريكية في حادث انقلاب سيارة بطريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي

أصيبت فتاة أمريكية وشاب مصرى فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى المتجه إلى مدينة شرم الشيخ.



وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم ط ب ن ٣٢٥ .



تبين أن السيارة كانت قادمة من محافظة جنوب سيناء متجهة الى القاهرة وفى احد المنحنيات الجديدة بالطريق اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها وإصابة فتاة أمريكية من ولاية كاليفورنيا تدعى فانسي ٢٣ سنة وأصيب بعدة كسور كما أصيب في الحادث أحمد سعيد عبد الحميد بكسور وهو من سكان حدائق القبة.



تم تحرير محضر بالواقعة لمعرفة ببان أسباب الحادث ورفع آثاره من الطريق امام منطقة قرية الرائد.