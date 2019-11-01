Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة مصري وأمريكية في حادث انقلاب سيارة بطريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
اصابة مصرى و أمريكية
اصابة مصرى و أمريكية فى حادث انقلاب سيارة
Advertisements
حسن غنيمة
أصيبت فتاة أمريكية وشاب مصرى فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى المتجه إلى مدينة شرم الشيخ.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم ط ب ن ٣٢٥ .

تبين أن السيارة كانت قادمة من محافظة جنوب سيناء متجهة الى القاهرة وفى احد المنحنيات الجديدة بالطريق اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها وإصابة فتاة أمريكية من ولاية كاليفورنيا تدعى فانسي ٢٣ سنة وأصيب بعدة كسور كما أصيب في الحادث أحمد سعيد عبد الحميد بكسور وهو من سكان حدائق القبة.

تم تحرير محضر بالواقعة لمعرفة ببان أسباب الحادث ورفع آثاره من الطريق امام منطقة قرية الرائد.
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 4 سائحين أوكرانيين ونجاة 46 فى انقلاب أتوبيس بـ السويس

ترشيحاتنا

معركة الجمهوريين والديمقراطيين تشتعل.. مجلس النواب الأمريكي يوافق على عزل ترامب

فتيات في حياة ابن عمرو دياب.. بدأها بـ قُبلة وأحدثها في ملهى ليلي

احتفالا بالهالوين.. ابنة مي سليم بـ مكياج مرعب على إنستجرام

لماذا يلقب خليفة أبوبكر البغدادي الجديد بـ القرشي؟

مارسيلو يكشف كواليس لحظات الرعب قبل مواجهة محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال

ترفع أكتاف التوب.. دانا حمدان تشعل انستجرام.. والتعليقات تنهال عليها

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قوص .. صور وتفاصيل

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

أخبار الرياضة.. رانيا علواني تصدر بيانا مهما.. آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.. كهربا رايح جاي

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

تعليق عدلي القيعي على الصلح بين تركي آل الشيخ والأهلي

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل