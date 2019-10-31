أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 31-10-2019





رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي



أكدت د. رانيا علواني أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.



24 صورة ترصد المران الأول لـ الأهلي في دبي.. شاهد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره 6 أكتوبر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري وذلك بنتيجة 29-25.أكدت د. رانيا علواني أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.



حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول في معسكر الإمارات، والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل.



شاهد.. فايلر يجتمع بـ لاعبي الأهلي في دبي حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول في معسكر الإمارات، والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل.





شباب الأهلي يواصل الانفراد بصدارة دوري الجمهورية

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول في معسكر الإمارات، والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل.







واصل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ تربعه على صدارة ترتيب دوري الجمهورية، بعد مرور ٩ جولات من الموسم، وذلك بعد فوزه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الأربعاء.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي: