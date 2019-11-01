حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة محملة بكمية من مستحضرات التجميل



وتم التوصل إلى المجنى عليه وباستدعائه تعرف على السيارة والمضبوطات المستولى عليها واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهما بسرقة سيارة محملة بكمية من مستحضرات التجميل.وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية فور ارتكابهما واقعة سرقة سيارة محملة بكمية من مستحضرات التجميل.أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بدائرة القسم اشتبهت فى إحدى سيارات "نقل" باستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهما (عاطلَيْن، سبق اتهامهما فى 5 قضايا) وتبين أن داخل السيارة (كميات كبيرة من مستحضرات التجميل تقدر بمبلغ 480 ألف جنيه و 7 مفاتيح مصطنعة و مبرد حديدى).واعترفا بسرقة السيارة وما تحويه من مستحضرات تجميل من أمام أحد المخازن بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة السلام أول بأسلوب "المفتاح المصطنع".