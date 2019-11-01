17.1 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو17.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1196 مليون ورقة منفذة على 113 الف عملية.



يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 952 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 23.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.2% خلال الأسبوع.