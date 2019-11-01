أبرز فيديوهات التوك شو.. إعلامية شهيرة تتهم درة بجريمة قتل على الهواء.. وتوفيق عكاشة ينفعل ويلقي الاسكربت على الأرض لهذا السبب

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



بلا دليل.. إعلامية شهيرة تتهم درة بـ جريمة قتل على الهواء.. تفاصيل











وجهت الإعلامية منى الشاذلي اتهامات إلى الفنانة درة على الهواء مباشرة؛ مشيرة إلى أنها هي من قامت بحادث القتل في مسلسلها الجديد "بلا دليل".



ومن جانبها دافعت درة عن نفسها خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية «منى الشاذلي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مرددة: «أنتي شايفة أني أقدر أقتل حد»، منوهة بأن المسلسل يذاع لأول مرة على إحدى الفضائيات في الوقت الحالي.



تحدثت درة، عن شخصية "حبيبة" في مسلسلها الجديد بلا دليل، موضحة أن المسلسل جذبها، لأنه مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها خاصة أنها محور الأحداث في المسلسل.



وأضافت أن شخصيتها في المسلسل مليئة بالتناقضات التي تجعل تجسيد الشخصية في غاية الصعوبة والمتعة في التمثيل، منوهة بأن مؤلفة المسلسل قامت بحكي المسلسل لها في خمس ساعات ووافقت بعد ذلك عليه.





تدرس ملفات الدولة.. بهاء الدين أبو شقة: تشكيل حكومة وفدية موازية











قال المستشار "بهاء الدين أبو شقة"، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنهم قائمون في حزب الوفد علي إنشاء حكومة موازية للحكومة المصرية القائمة، لتناول ودراسة الملفات التي تقوم بها الدولة.



ونوه "أبو شقة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنهم يعملون علي تلك الفكرة لتقديم الحلول الموضوعية الممكنة للحكومة.



وتابع بهاء الدين أبو شقة، أن تلك الفكرة هي قمة العمل الحزبي الممنهج، والقائم على أسس علمية صحيحة.





توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب











انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على الهواء، وذلك عندما طالبه طاقم الإعداد بالخروج لفاصل إعلاني.



وقال توفيق عكاشة، خلال تقديمه برنامج مصر اليوم المذاع على قناة الحياة، لـ طاقم إعداده :" انتو زهقتوني، كل شويه فاصل فاصل.. فى ايه، من نصف ساعة وانتوا عايزين فاصل فى أيه" .



وأشار توفيق عكاشة، إلى أنه يحكي للمواطنين حدوته، وانتم تريدون خروج فاصل.



وقام عكاشة بإلقاء الأوراق الخاصة باسكربت الحلقة على الأرض وذلك فى حالة من العصبية.







اردوغان اردوغان .. هنيدي يسأل ومذيعو قنوات الإخوان يجيبون









أنتشر فيديو فكاهي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف دور المذيعين بقنوات الإرهاب، للحديث عن رئيس تركيا أردوغان.



وجاء فى الفيديو، إن الفنان المصري محمد هنيدي، يسأل و مذيعو الإخوان يجيبون عليه.



وكشف الفيديو أن المذيعين الإخوان يرددون .. اردوغان اردوغان..فى كل شئ.



وعرض أيضًا فى الفيديو أن الإخوانى محمد ناصر قال: " نحن لا عائق يقف أمام إكمال مسيرتنا التعريضية الكبير واللى كتبناها بإراقة ماء وجهنا عبر التاريخ" .









عمري ما قلت كلمة إباحية | محيي إسماعيل: لم أخطأ في الفن.. فيديو











قال الفنان محيي إسماعيل، إنه شخصية متفردة، والجمهور يطلق عليه" قيصر السينما العربية" .



وأضاف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أنه سعيد بهذا اللقب موضحًا أنه متفرد فى جانب معين من الفن.



وأشار، إلى أنه أختار جميع أعماله الفنية بدقة، ولم يخطأ مرة فى الفن، وهو ملتزم.



وأوضح أن أعماله تناقش قضايا إنسانية واجتماعية ولها قيمة.



وتابع: " عمري ما عملت حاجة عشان تسيء للمواطنين، ولا عمري ما قلت كلمة اباحية، واى كلمة غليظة فى أعمالى كنت أحذفها".





ليلي عز العرب: أول أدواري كان كومبارس صامت بـ100 جنيه











قالت الفنانة والإعلامية "ليلي عز العرب"، إن أولى أدوارها كانت "كومبارس صامت" في فيلم معالي الوزير، وكانت سعيدة للغاية بأداء مشهد صامت أمام الفنان الراحل "أحمد زكي" و "عمر الحريري"، لافتا إلي أنها نالت 100 جنيه أجر.



وتابعت، "ليلي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن أهلها رفضوا دخولها في مجال الفن والتمثيل، نظرا لما وصلت له من مكانة مرموقة في العمل المصرفي، فضلا عن حصولها على شهادة الدكتوراه في تلك الفترة.



واشارت، إلي أن زوجها أيضا قد اعترض في تلك الفترة على دخولها في مجال التمثيل، ولكنه أصبح فيما بعد من أكبر الداعمين والمشجعين لها للعمل في المجال الفني.





تخرجت في الجامعة وعمرها 16 عاما.. ليلى عز العرب تكشف عن وظيفتها الحقيقية







قالت الفنانة والإعلامية ليلي عز العرب، إنها تخرجت في الجامعة وهي ابنة الـ16 عاما، بعدما حصلت علي شهادة الثانوية العامة وهي لم تتجاوز الـ12 عاما.



ونوهت، "ليلي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي احمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن والدتها كانت تعمل ناظرة مدرسة، مما ساعدها علي دخول المدرسة وهي في عمر الـ3 فقط، وكان النظام وقتها يتيح إنهاء المرحلة الإبتدائية في السنة الرابعة.



وتابعت، أنها كانت تحلم من الصغر بدخول كلية الطب، ولكن والدها رفض خوضها مرحلة الثانوية العامة مرة أخرى، ورفض بعدها التحاقها في المعهد المسرحي والعمل كـ مذيعة بالتلفزيون، حتى حصلت على جواب تعيينها في بنك القاهرة.



وأضافت، أنها بعد ذلك عملت في أحد البنوك الأجنبية التي عادت للعمل في مصر بعد الإنفتاح، والتي أكسبتها خبره كبيرة في مجال العمل البنكي والمصرفي، لافتة إلي أن القطاع المصرفي في مصر هو الأكثر خبرة في العالم.





تسجل 20 درجة.. الأرصاد لـ المواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة











أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن هناك استقرارا بالأحوال الجوية بمعظم أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن درجة الحرارة الصغرى تنخفض قليلا للتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من هذا الصباح.



نصح المواطنين بالحذر من نوعية الملابس التى يجب ارتداؤها اليوم وخلال التواجد خارج المنزل، لافتا إلى أنه بالفترة القادمة ستشهد البلاد تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.



وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، المواطنين خلال القيادة على الطرق والاستماع إلى تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات وفترة تكون الشبورة المائية، خاصة على الطرق بمحافظات الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.







هل استخدام الموبايل ليلا يسبب العمى؟.. استشاري عيون يجيب









قال الدكتور طارق موسى استشارى الطب وجراحة العيون، إن استخدام الموبايل خلال الظلام لا يؤدي إلى فقدان البصر تماما وإنما للعديد من الأضرار.



وأوضح الدكتور طارق موسى فى حواره ببرنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، أن الهواتف الجوالة ترهق العين خاصة فترة الليل.



وأضاف استشارى الطب وجراحة العيون، أن تعرض العين للضوء خلال فترات طويلة ليلا يشعرنا أننا ما زلنا بالنهار، فيؤدى ذلك للقلق والتوتر، بالإضافة إلى أن رؤية هذه الأجهزة من المسافات القريبة تؤدى إلى حدوث تشنج يعمل على نقص الرؤية قد يصل إلى 7 درجات وصداع إلى جانب قلة النوم.



وتابع أنه يجب التعامل بحرص خلال استخدام الأطفال وتعاملهم مع هذه الأجهزة بحيث ألا تتعدى فترة الاستخدام أكثر من ساعتين أو ثلاثة خلال فترة الصباح فقط.

