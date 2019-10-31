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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم 31-11-2019

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:43 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

مازيمبي ينتظر موافقة كاف بشأن اللعب بـ استاده قبل لقاء الزمالك بدوري الأبطال

كشف نادي مازيمبي الكونغولي عن موقف ملعبه مازيمبي ستاديوم من استضافة مباريات الفريق في الفترة المقبلة وبالتحديد مباراة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه جولدي وديا.. 4 نوفمبر

قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الصربي ميتشو ، خوض لقاء ودي، مساء الاثنين 4 نوفمبر، مع فريق جولدي ، وذلك على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

الزمالك يتوجه إلى 6 أكتوبر لبدء معسكر مغلق.. وهؤلاء يغيبون

تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، متوجهة الي السادس من اكتوبر من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القاطنة بالمنطقة هناك.

آخر تطورات إصابة محمد حسن لاعب الزمالك

خضع محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية وعلاجية على هامش المران الصباحي الذي أقيم بمقر النادي اليوم.

عبد الله سيسه يعلن انتهاء أزمته مع الزمالك.. تعرف على التفاصيل

أكد البوركيني عبدالله سيسيه مهاجم فريق الزمالك السابق، انتهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، بعدما قام مسؤولو النادي الأبيض بسداد مستحقاته في الفترة الأخيرة.

بعد التعافي من الإصابة.. محمد عواد يظهر فى تدريبات الزمالك

ظهر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متعافيا من الإصابة التي تعرض لها بالرقبة، في اللقاء الأخير أمام بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا.

رسالة قوية من ميتشو لـ لاعبى الزمالك.. تعرف عليها

استأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته علي ملعب عبداللطيف أبورجيلة وذلك عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٦ أيام .
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