حافظ على اتزانك النفسي.. نصائح الأبراج لمواليد 1 نوفمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 1 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 1 نوفمبر، فإن ذلك يعني أنك ماهر، ولديك روح ابتكارية وشخصية جذابة.. أنت أيضا متعطش للمعرفة وتملك موهبة تنظيمية لكنك تميل لفرض نظامك على الآخرين مما يجعلك تبدو مستبدا.



ونصحت عبير فؤاد مواليد 1 نوفمبر، في عام ٢٠١٩ بالشعور في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، وحاول أن تحافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

