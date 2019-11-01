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اقتصاد

بدء صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر اليوم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
السلع التموينية
السلع التموينية
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محمد صبيح
تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الجمعة، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

كان وزير التموين قرر أمس، مد فترة تلقي التظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، واستمرار صرف السلع للمستهدفين من قبل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل بعدما كان من المقرر أن تكون آخر فرصة للتظلمات آخر أكتوبر الماضي.
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