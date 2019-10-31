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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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برلمان

أخبار البرلمان| لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. انخفاض أسعار الحديد إلى 9900 جنيه.. ومفاجأة بشأن تعديل سعر الدولار في الموازنة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار أمس الأربعاء 30 من أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

أول رد من النواب على طلب السيسي من البرلمان تفعيل الدور الرقابي
أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بشأن ضرورة استخدام الأدوات البرلمانية كشف ومحاسبة أوجه التقصير.

بعد مد فترة تظلمات التموين لـ 30 نوفمبر.. برلمانية تطالب بعدم إرجاع هذه الأسرة
أيدت بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بمد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل.

بعد حديث الرئيس السيسي.. تعرف علي جميع الأدوات الرقابية للبرلمان
سلط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء علي الدور الرقابي لمجلس النواب، خلال حديثه اليوم الخميس، على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات.

اقتصادية البرلمان تطالب بتعديل سعر الدولار في الموازنة | لهذا السبب
طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تعديل سعر الدولار في موازنة الدولة من 17.43 جنيه إلى السعر الدولار الحالي.

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تداول منشطات سامة في صالات الجيم
تقدّم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب، بشأن الرقابة الغائبة علي صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها.

انخفاض أسعار العقارات بعد تراجع أسعار الحديد لـ 9900 جنيه للطن.. تفاصيل
قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان الحديد حاله كحال باقى السلع التى تراجعت اسعارها نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة تطبيق اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادى، كذا تأثر سعر الحديد بقرار الحكومة بخفض اسعار البنزين على 5 صناعات هو من ضمنها.

تراجع اسعار الدولار 2 جنيه خلال عام.. تعرف على تأثير التراجع على الأسعار
قال النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توسع الدولة فى إنشاء المشروعات القومية وانشاء 14 مدينة جديدة وارتفاع أسعار الدولار كانت بعض اسباب ارتفاع الحديد ليصل لأكثر من 15 ألف جنيه خلال الفترة الماضية، والآن التراجع الطفيف فى هذه الإنشاءات أدى إلى انخفاض الطلب على الحديد وبالتالى انخفضت اسعاره.

فايقة فهيم: السيسي يخوض 3 حروب قاسية لأجل شعبه
أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة.

مجلس النواب يحاصر وزير الاتصالات بـ 18 طلب إحاطة.. تفاصيل
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم مواجهة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 18 طلب إحاطة و3 اسئلة وطلب مناقشة عامة بشأن إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها وسوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت .

لأول مرة منذ تعويم الجنيه..انخفاض أسعار الحديد إلى 9900 جنيه..البرلمان يكشف الأسباب
هبط طن سعر الحديد إلى أقل سعر له منذ قرار تعويم الجنيه فى عام 2016 ، ليصل إلى 9900 جنيه ، بعد ما وصل سعره خلال الفترة الماضية إلى 15 ألف جنيه، وسط توقعات بانخفاض سعر الحديد خلال الفترة المقبلة إلى 8000 جنيه ، ويأتى هذا الانخفاض الكبير فى سعر طن الحديد بالتزامن مع التراجع التدريجى لسعر الدولار، وفسر برلمانيون هذا الانخفاض فى سعر طن الحديد إلى عدد من الأسباب منها قرار الحكومة بخفض أسعار غاز المصانع كثيفة استخدام الطاقة ، بالإضافة إلى انخفاض سعر خام البليت المستورد بعد تراجع سعر الدولار.

صناعة النواب: حديث الرئيس اليوم تحفيز للقطاع الخاص ليساهم في تنمية الوطن
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أدلى بها، اليوم، الخميس، خلال افتتاح مصنعين جديدين، ضمن المصانع التابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، مشيرا إلى أن هذا التوجه المباشر من الرئيس، يعنى تحفيز القطاع الخاص على الدخول والمساهمة في تنمية الوطن من خلال المشاركة فى المشروعات الاقتصادية.
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