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فن

اخبار الفن| حقيقة تهرب أحمد فلوكس من الخدمة العسكرية.. ورانيا يوسف تحتفل بالهالوين مع ابنتها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

رانيا يوسف تحتفل بالهالوين مع ابنتها .. شاهد
حرصت الفنانة رانيا يوسف، على المشاركة فى احتفالات الهالوين وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"

رضوى الشربيني تعتذر للجمهور.. اعرف التفاصيل
نشرت الاعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" صورة علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

داليا البحيرى وابنتها تحتفلان بالهالوين في مدريد
نشرت الفنانة داليا البحيرى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام صورة برفقة ابنتها خلال الاحتفال بالهالوين .

حقيقة تهرب أحمد فلوكس من الخدمة العسكرية
سخر الفنان احمد فلوكس من خبر تهربه من الخدمة العسكرية خاصة بعد تعرّضه لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقاد حماسه الزائد بعد دوره في فيلم الممر.

عيش بشوقك.. زوجة تامر حسنى وابنة أصالة ترقصان
إنتشر خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع مصور تظهر فيه شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، برفقة المطربة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.

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