وزير الرياضة يناقش استعدادات اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.. غدا

يلتقي الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غدا السبت ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 .



سيناقش وزير الرياضة خلال الاجتماع جميع الموضوعات المتعلقة بتنظيم البطولة لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات.



إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بحفلى الافتتاح والختام، وظهورهما بالصورة الحضارية التي تعكس المكانة والريادة المصرية الرياضية أفريقيًا وعالميًا.