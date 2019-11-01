حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شركة في حدائق القبة

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام لاتهامهما بسرقة شركة في حدائق القبة وسرقا أجهزة بداخلها.



وكانت كشفت كاميرات المراقبة لصين اقتحما شركة بحدائق القبة وسرقا أجهزة ولاذا بالهرب إلى أن تم تحديدهما وضبطهما، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.



تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من صاحب شركة لتجارة وتوريد الأدوات الصحية الكائنة بشارع حسين الشريف ـ دائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب " و٣ هواتف محمول و٨ شاشات كمبيوتر و٥ حدات كمبيوتر "كيسة " وجهاز برنتر من داخل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين أن الشركة كائنة بالطابق الثاني فوق الأرضي ووجود كسر بنافذة المطبخ المطلة على منور العقار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلين ، بإعداد الأكمنة تم ضبطهما.



واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر النافذة " وقيامهما بنقل المسروقات باستخدام دراجة بخارية "توك توك"، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وكذا ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.