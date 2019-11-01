Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شركة في حدائق القبة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
حبس شخصين 4 ايام
حبس شخصين 4 ايام
Advertisements
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام لاتهامهما بسرقة شركة في حدائق القبة وسرقا أجهزة بداخلها.

وكانت كشفت كاميرات المراقبة لصين اقتحما شركة بحدائق القبة وسرقا أجهزة ولاذا بالهرب إلى أن تم تحديدهما وضبطهما، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من صاحب شركة لتجارة وتوريد الأدوات الصحية الكائنة بشارع حسين الشريف ـ دائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب " و٣ هواتف محمول و٨ شاشات كمبيوتر و٥ حدات كمبيوتر "كيسة " وجهاز برنتر من داخل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين أن الشركة كائنة بالطابق الثاني فوق الأرضي ووجود كسر بنافذة المطبخ المطلة على منور العقار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلين ، بإعداد الأكمنة تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر النافذة " وقيامهما بنقل المسروقات باستخدام دراجة بخارية "توك توك"، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وكذا ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عاطلين 4 أيام لسرقتهما صحفى فى الزيتون

تجديد حبس عاطلين لسرقتهما صحفيا فى الزيتون

كاميرات المراقبة تفضح لصين اقتحما شركة بحدائق القبة لسرقتها

ترشيحاتنا

اخبار الفن| حقيقة تهرب أحمد فلوكس من الخدمة العسكرية.. ورانيا يوسف تحتفل بالهالوين مع ابنتها

بـ 5 جنيهات .. طريقة سحرية لتقشير الوجه والجسم والشفايف في دقائق

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

رضوى الشربيني تعتذر للجمهور.. اعرف التفاصيل

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

تنظيم الاتصالات: 12 مليون جنيه غرامة بحق شركة WE .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. متظاهر عراقي ينجو من رصاصة حية بأعجوبة

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور