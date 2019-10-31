Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر تفوز على الجزائر في بطولة التسامح لكرة الصالات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
حقق المنتخب الوطني للجامعات الفوز الثاني له في بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة في ابو ظبي، على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 4-7.

انتهي الشوط الأول بتعادل المنتخبين 2-2 ، أحرز هدفا مصر عمر كمال، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب المصري في إحراز 5 أهداف عن طريق عمر كمال هدفين أيضا ليسجل 4 أهداف في المباراة، وأضاف محمد اشرف الهدفين الخامس والسادس، قبل أن يختتم مدافع منتخب الجزائر أهداف مصر بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة يصبح منتخب مصر أول المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في مباراته الأولى علي منتخب السعودية بنتيجة 1-4 .
Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب مصر للجامعات يفتتح مشواره بالفوز على السعودية

ترشيحاتنا

بعد مد فترة تظلمات التموين لـ 30 نوفمبر.. برلمانية تطالب بعدم إرجاع هذه الأسرة

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو

رضوى الشربيني تعتذر للجمهور.. اعرف التفاصيل

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

مين يكسب .. كهربا رايح جاي بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل