مصر تفوز على الجزائر في بطولة التسامح لكرة الصالات

حقق المنتخب الوطني للجامعات الفوز الثاني له في بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة في ابو ظبي، على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 4-7.



انتهي الشوط الأول بتعادل المنتخبين 2-2 ، أحرز هدفا مصر عمر كمال، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب المصري في إحراز 5 أهداف عن طريق عمر كمال هدفين أيضا ليسجل 4 أهداف في المباراة، وأضاف محمد اشرف الهدفين الخامس والسادس، قبل أن يختتم مدافع منتخب الجزائر أهداف مصر بالخطأ في مرماه.



بهذه النتيجة يصبح منتخب مصر أول المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين.



وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في مباراته الأولى علي منتخب السعودية بنتيجة 1-4 .